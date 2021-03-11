香港搞政改，人大宣佈前，大家矇查查，唔知改啲乜，總之當權派有國安法在手，有警察為前鋒，有解放軍為後盾，又有納稅人公帑作無限檢控費用，輸咗官司就不顧成本咁連環上訴，小市民還是噤聲為宜，人哋有錢大富豪都已經收晒聲，揸住外國護照悶聲發大財，一於高舉愛國牌做護身符，點會有膽量話畀意見，以完善選舉制度，人大常委在3 月11日宣佈乜就係真章，就一定好完善！

讀書時以為完善（日本管理學常講改善）即是將不大好之事情、方法、制度，愈改愈好，改到人人讚好，人人認為公平公正，心悅誠服。依家知道自己太天真嘞！以後中學教師教學生何謂完善，就要講到明：「凡令我（當權者）唔會百戰百勝之方法，令我竟然會輸嘅程序，改變到我選一定贏，我一定唔輸嘅，就叫做完善制度。」

譬如跑馬，14隻馬未入閘，已有一套「制度」，知道1號第一，2號第二，3號第三，順次序返嚟，不得有變更，你話跑馬仔幾完善呢，又絕對穩定，杜絕一切爆冷可能性，幾好呀！七十年代有人用錢收買騎師及圈中人，每場跑馬由自己話事，都唔知幾爽，點知道最後都係畀啲英國佬篤破咗。

蘋果日報3月9日報導，林鄭特首（林行止先生稱之為林鄭副市長）開記者會，講到未來選舉制度唔會在公佈前諮詢香港人，林鄭話不會諮詢市民，其實市民現時對於立法會唔係好關心。

林鄭講說話，可能呢次最老實，現時嘅立法會已DQ晒泛民議員，只剩下建制派，全部聽晒話，政府有乜法案，立法會敢唔通過呀？今年九月冇立法會選舉，全部由人大常委說了算，香港立法會成為一個橡皮圖章嘅機會都冇，咁鬼馴服，點叫市民關心吖！關心嚟做乜喎？未來選舉制度聽講有90席來自選委會，功能組別及地區直選，但直選議席或會減至十席，換言之，三百幾萬選民只能每人一票選出九分一議員，選到嗰十席都會係立法會花瓶，絕無影響力，成個立法會我哋無say，關心嚟做乜？左丁山最近問一啲身邊朋友如何睇未來選舉制度，畀老友笑到面黃，人大常委會既有絕對權威，頒佈下來就是聖旨，我哋慳番口氣好過！」然則下一次立法會選舉（一定唔係今年9月），大家點投票呢？好多老友話到時不如開麻將大賽，打牌打到夠皮，要打到投票站關門為止。