有些人相信名人效應，名人做甚麼，一律跟風。名人用甚麼牌子的手袋，去甚麼餐廳進餐，喜歡小白襪襯黑色皮鞋……跟這些風無傷大雅，最多被人譏笑品味奇特。可是說到接種疫苗，盲頭烏蠅似的普羅民眾，與其跟名人風，不如跟專家風。

名人通常會有專家朋友，或者，像林鄭那種人，雖然沒有朋友，但坐擁權力，自然獻媚者眾，要想獲得專業意見不難。但林鄭接種哪隻疫苗，除了考慮專家意見，更有政治考量，後者也許比前者更重要。尋常巿民，只需考慮安全與健康，不必權衡政治利益，所以，根本沒必要理會林鄭率領一眾高官打了甚麼針。他們自以為是明星出來表演打針騷，那是他們自視過高。

唯一值得信賴、值得跟風的，是醫生的選擇。而專家之中，我最好奇的是政府最信賴的兩個專家許樹昌和梁子超打了甚麼疫苗？因為他們對此表現得非常神秘，一副「好嘢收起來唔益外人」的姿態。兩個科興疫苗的推銷者，卻不肯或不敢公開自己打了甚麼疫苗，最大的可能性是，這兩個人，打的都不是科興。否則，作為推銷者，在人前表演一場打針騷，豈不是更有說服力？

自己打了甚麼疫苗，卻不肯或不敢公諸於眾的所謂專家，你信得過他們的推銷？想起賭王何鴻燊生前在一個訪問時提及，他從不允許子女賭博，當然他自己也不賭博。