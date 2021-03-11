不知如何，最近的YouTube上列出不少陳年舊段，也許曾看過卻忘了，也許從來沒看過，否則不會一看竟傻了眼；是一位曾經認識的人，在人生最後階段竟頻頻上娛樂性的搞笑節目，是為自己宣傳或為了在另一個界別打出知名度？說穿了恐怕還是不甘寂寞；有時候聰明的人也會做出愚蠢的事，而且還會覺得自己高人一等，是別人而不是他自己被耍了，談笑間流露說不出的沾沾自喜。

很久以前，有位中國作家訪港，她最不滿的是從下飛機開始竟無一人認識她，她說若是在北京過任何一個關卡都受到禮遇，好心告訴她，這種特殊待遇在香港只有大明星、歌星、藝人才會碰到，她仍然忿忿不平。

別的行業名氣再大成就再高，要插足亮相的行業無論有多大本事也比不過靠口才外形及臨場發揮的藝人吧。隨便看了幾段這人在訪談中的表現，不禁嘆了口氣，為什麼呢？為了出場費用比其他受訪者高嗎？為了面壁書房幾十年太勞累，太自苦，為了心有不甘不如演藝界的知名度？出於一種補償心態，臨老還要這樣作賤自己？還是忽然失去了一貫的自信滿滿，或只是自我感覺太好，要轉換一個跑道去證明自己異於常人？

人生恐怕還是有一個個大關要過，對某一些人來說，優雅的從容的老去太困難，不甘心被冷落遺忘；要變個法兒來向世人宣告自己還有些才華是你們從不知道的。但是啊，人貴自知竟成了貴不自知而賤了，那一幕幕一段段的訪談內容，今日看來都成了笑柄，當年也許自我感覺良好，幸好此君已長眠來不及後悔了也看不到自己出過的洋相了。