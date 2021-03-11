二月二十二日，中共港澳辦公室主任夏寶龍宣布：「香港必須實行『愛國者治港』原則 ; 反對中國共產黨，就不是愛國。」這話當然合情合理。

不過，鄧小平一九八四年說的兩段話，中共至今還未銷毀：（一）「港人治港有個界限和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。」（二）「什麼叫愛國者？……我們不要求他們都贊成中國的社會主義制度，只要求他們愛祖國，愛香港。」鄧小平是「一國兩制」設計人，原本只要求「愛國者」佔主政者的大多數，即「愛國者為主體」，但「為主體」三字的意思，現在消失得無影無蹤。而贊成中共政治制度，更成為「愛國者」的必要條件。中共說這叫做「一國兩制不走樣，不變形」，當然也合情合理。因為我們都要做愛國者。

夏寶龍頒下「愛國」定義之後，香港人大代表葉國謙上香港電臺「自由風」節目解釋說：「今日只有中華人民共和國，所以愛國不可泛指歷史上或文化上之中國。而共和國憲法既然規定要中共主政，所以反共就是不愛國。」換言之，黨即是國。

《宋遺民錄》卷十三載，元朝初年，有學者鄭某，不奉元朝正朔，改名為思肖，「即思趙」；字所南，「以南為宋也」；又字憶翁，「憶乎宋也」。他善畫蘭花，但不畫土，人問之，則曰：「一片中國地，為番人所得，吾忍畫耶？」他不承認當時的元朝政府，據今日標準，大概也要算「不愛國」，甚至不能算是中國人吧。