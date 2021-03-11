拜登政府白宮女發言人讚揚：梅根真情剖白，很有勇氣。

正如英女皇那簡短的三句聲明，表面好像很憐恤梅根一家三口在皇室裏遇到的種族主義問題，在政治層面，這種詞語很有政治哲學的辯證內涵。

發言人說梅根很有勇氣，可以解釋為表揚梅根雖然平時享受奢華、大包小包的名牌到處跑，卻仍然慘遭種族主義欺凌、敢於跺地痛哭、敢於捶胸頓足投訴的進步精神。

但不要忘記拜登自己也是一名種族主義者。拜登說過：美國的少數族裔，不懂得如何上網；在邏輯上，如同香港的黃夏蕙姨敢彌敦道表演脫衣舞，當然也勇氣可嘉；白宮發言人的夾層意思，也可以理解為：像梅根這樣的人，居然可以一手拿皇室的錢、一手反君主立憲，如此低級的兩面人，還好意思到處獻世，實亦勇氣可嘉。

女人看女人，由頭Scan一瞄到腳，以女性的第六感，判斷反而最清楚。為免萬一男性的理性帶來的偏見，我問過幾位港女港太朋友，如何判斷梅根問題。

幾位女性朋友——俱擁有大學學位，其中一位還是女拔萃畢業——對社會階級科學和文化歷史反沒有興趣，只憑梅根之外表五官直覺判斷，一致負評，以各種層次的詞彙和俚語（有的我不好意思引述）定性為只想搵錢上位的高級性工作者。

我說：說她做這種行業，略言重了，用通俗的英文，她極其量是一個Attention whore。不要性別歧視，會寫字的男性，博做KOL時滿口大道理，也多這種人。

我平衡：人家到底會穿衣服，氣質尚有點比華利山Pretty Woman當年的飾演者茱莉亞羅拔絲的高等價格，整體還算不錯吧。你們這樣說，意指哈利——到底基因是英國皇室之後，雖然他的生物老爸是何人存疑——是一名地位高級、智商低的嫖客？會不會令香港親皇室的戀殖人士覺得好Hurt呢？

港女傳給我一圖：梅根大包小包購物回歸，坐在化妝間，穿一對涼鞋，露出的一對像兩隻舢舨般長、十趾長度參差的腳掌。

我看了半天：What’s wrong？最多沒有塗腳趾甲罷了，我覺得天然質樸，沒有問題。

港女說：二趾長過公，唔死一世窮，還是其次，這雙腳衰在鳳爪排骨一樣的骨巉巉、冇肉哋，係我阿婆以前住木屋碌架床伸出來一隻一面穿膠花的那個Type，缺乏貴格呀。

我聽了，吐吐舌頭，不敢再說話。女人看女人，真是照妖鏡。

圖片：https://www.wikifeet.com/Meghan_Markle#&gid=1&pid=3110119