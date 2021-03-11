星期日3月14號，以為本欄想講白色情人節？非也，適值農曆二月初二，龍抬頭，一樣關於回報、報答的節日，比商品購物意義重大得多。

相傳海龍王思念女兒，從水底探出頭來，導致當日通常波浪滔天、風雨連綿。

龍抬頭屬北方叫法；我們南方人有相近、但更生動更複雜的傳說，叫「倔尾龍拜山」。綜合各種資料，整理如下：漁婦懷孕，誕下一條似龍似蛇的怪物，漁夫大驚，拿刀斬，砍斷尾巴，小蛇頓變倔尾龍（粵語稱鈍為倔強之倔），吃痛逃走。後來漁婦過世，倔尾龍年年騰雲駕霧返來哭祭，所以每逢清明前後必多雨水。舊時艇家啟航，例問：「座中有某處某處（視乎地區）人嗎？」乘客明明沒此籍貫也舉手答有——原來說給倔尾龍聽的，讓牠感念同鄉之誼，保一船平安。

這真是惹人落淚的故事。會否令你聯想起香港？生父生母狠心恩斷義絕，六親不認，視為沾染洋風邪氣的怪胎，孤兒仔慘遭家暴傷害致殘缺，依然心懷故土，血濃於水。愛屋及烏，惠澤鄉親鄰里，又似香港義無反顧地屢屢捐贈同胞賑災。

另一版本寫漁婦名溫婆，消息傳至朝廷，秦始皇大喜說：「此龍子也，朕德之所招致。」召命溫婆抱倔尾龍上京，倔尾龍於是興風作浪，逃去無蹤（見南朝．沈懷遠《南越志》）。那愈發像恐懼回歸中央了。

又一版本說養此非龍非蛇的飼主名象，倔尾龍長大，其肝臟是補身妙品，阿象每天爬進牠體內割一小片肝煮吃，倔尾龍逆來順受。終於一次，阿象貪心想轉賣圖利，狠狠割大大片，倔尾龍痛極，嘴巴緊閉昏倒，象就焗死在裏面了。故俗語有云「人心不足蛇吞象」！常常形容香港是生金蛋的鵝，怎麼沒想到是被逼攬炒的倔尾龍？

古往今來，孤臣孽子對祖國對骨肉之情，無私奉獻，繾綣悱惻，何嘗不如此？而國和家又對他們怎樣呢？龍抬頭，或該叫孤兒節。內地許多失散人口，拐帶兒童，原應正視。至於香港，我們只求抬頭頂天立地。

歌神許冠傑名曲《打雀英雄傳》（黎彼得填詞）歪打正着，恰恰呼應此城此景：「倔尾龍，起勢攻，大四喜揸晒南北西東。」已經無退路，唯有頂硬上。

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