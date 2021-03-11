香港人近日面對種種極權高壓政策，不知是否如車公預示的「積薪厝火」？也不知「識者」是誰？

人人的憂憤心情不能言喻。47名因「初選」罪行被捕，未完成搜證也未審訊，已先遭還押。失去人權和自由的何止他們？不少有名或無名的民主派人士年輕抗爭者，熱愛香港的人都得面對不公義審判。

這些決非殺人放火走私販毒非禮強姦的匪徒，大都是社會精英、專業人士：律師、醫生、教授、機師、傳媒老闆、KOL、立法會議員、區議員……他們所受的待遇竟差過殺人犯陳同佳！

人不免一死，由未出生到初生到任何歲數，「死」，也稱去世、長眠、喪生、斷氣、完蛋、掛了、遇難、捐軀、升天、見閻王、翹辮子、息勞歸主、騎鶴歸西、一命嗚呼……不管什麼別稱，也是頭一側身一軟兩腳一伸，嚥最後一口氣，不能多一秒，已進展為一條鹹魚。

既然難逃一死，既然都是老人了，何必趕盡殺絕？

我寫小說時做research，見黃銅「珍品」，精緻手鐲原來是由棺材釘重鑄的。

棺材釘是又尖又長的下葬工具之一。在沒有火葬的年代，屍體重入土為安，下葬前的棺材得用釘子釘牢釘穩，這七根長釘又稱「子孫釘」、「鎮魂釘」，具神秘力量，保佑後代興旺發達。

儀式中，下釘的其實不是七根而是六根半——留下一根未釘盡的釘子，給死者親人動鎚，他也不會一釘到底，留一半餘地。

用棺材釘或一切靈異之物鑄造隨身裝飾品，坊間有不少流傳。

但棺材釘因挖墳起骨遷葬出土，它的深意，不是「趕盡殺絕」，而是「但存方寸地，留與子孫耕」，積德可安息大去。

自己子孫，他人子孫，連「方寸地」也不留？作孽果報更難逃。