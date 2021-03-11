父母離婚後媽媽去了外國，少女張愛玲跟再婚的爸爸住，「中學畢業那年，母親回國來，雖然我並沒覺得我的態度有顯著的改變，父親卻覺得了…… 我把事情弄得更糟，用演說的方式向他提出留學的要求，而且吃吃艾艾，是非常壞的演說」。迷張迷得入心入肺的資深粉，看梅妃接受奧花雲菲訪問，用一種欲言又止聲氣透露在英國皇室因膚色被另眼相看，立即想起《私語》這段，暗叫一聲弊傢伙。別誤會，我不是貪得意加入了仇梅合唱團，手上沒有確鑿證據也斷定她車大砲，事實剛剛相反，憑着幾十年浪跡天地的個人經驗，完全不懷疑她大肚時白金漢宮有人打哈哈調侃「吓，你估第日佢生個BB會幾黑吖嗱」，甚至外圍投注站開一個附帶色板的盤也不會太過驚訝，只是認為如今極右思潮洶湧的時勢，控訴種族歧視極不明智。話口未完，果然四方八面射來「左膠」免費標籤，一經與「弗洛伊德」綑綁，你以為還有翻身機會嗎？

功敗垂成和演技無關——井底之蛙從未看過這位梅女士演戲，不知道坊間盛傳的三流小明星定位是否成立，然而就算是行內翹楚梅麗史翠普，缺乏好劇本助一臂之力，出盡洪荒之力睇怕也和金像獎擦肩而過。假如當日少女張發表非常壞的演說之前，先與姑姑從長計議，合力撰寫無堅不摧的講辭攻陷張爸爸，成功爭取放洋留學，去到英京研究莎士比亞又好學習製作動畫又好，都不會踎晌上海常德公寓煮字療飢，如此一來，不但中國文學史必須改寫，專抄她妙文呃稿費的專欄作者揦手唔成勢，肯定也要另謀出路，說不定早就成了開紅van的司機。