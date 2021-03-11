天天有打疫苗鬧出來的新聞，天天有人為打不打疫苗、打什麼疫苗操心。

為打疫苗而操心的人，當然是因為看了新聞，有人打疫苗之後死了，雖然專家說這幾個死掉的人跟打疫苗沒有關係。但是，一些平時什麼都聽專家，把專家奉若神明的人，現在偏偏就態度「科學」起來，硬是不肯相信專家的話。不肯相信專家的話，那就要自己拿主意，自己拿主意就沒有主意了，「科興」好？還是「復必泰」保險？「復必泰」好？還是「科興」有效？這些問題沒想通，晚上覺都睡不着，輾轉反側，第二天沒打疫苗，已經有副作用，頭暈眼花，反胃作嘔。

我身邊就有這麼幾個朋友，見了面就討論關於疫苗的「科學問題」，在網上東搜西搜，看到的資料越來越多，常常昨非而今是，隔一天又有新說法，搞得六神無主，問我看法如何？我的回答很乾脆：「富貴在天，生死由命！」多麼豁達的哲學，但如果是豁達的人，還哪來這麼多問題，有這麼多問題的，又豈是一個豁達的答案可以打發的？

算了，還是以網制網，對於喜歡在網上汲取知識養份的人，還是以網上所見來應付最好。

網上有一張男人對着一棵樹撒尿的照片，旁邊有一串「驗病說明」：「對準一棵樹撒尿，如果尿液引來螞蟻，糖尿病。如果尿乾得太快，碘高了。如果聞到尿液有肉味，膽固醇超標。如果尿完忘記拉拉鏈，老人癡呆。如果尿時對不準樹，柏金遜。如果尿到鞋上，前列腺不行了。如果聞不到尿味，新冠中招。」本來為打不打疫苗操心的人，一下子因為新知識而轉移了注意力：「哇！是真的？」我把手一攤說：「誰知道！」