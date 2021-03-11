近日香港，似乎多了一些不明來歷的病，甚至出現不明不白的死；當然，全部與科興疫苗無關。只是這些怪事恰巧都發生在「信阿爺」的人身上，不禁令我猜疑是否跟信仰有關——既然基督徒「信耶穌，得永生」，那麼愛國者「信阿爺，得往生」，似乎也是順理成章的事。

昨晚，開食店的黃人朋友傳來訊息，告知她有個六十多歲的女工友，本身是「無知藍」（黃人朋友用語），打了科興疫苗後，居然沒有像林青霞一樣心情愉快，反而頭痛、發冷、肌肉痛、關節痛、發熱，苦不堪言，要告假兩日。無知藍還自信滿滿跟我朋友說：「說明書講係正常，唔使擔心！」最後一句尤其重要，證明有些接種科興的人，原來看過說明書，黃人老闆稱之為「無知藍」，實屬偏見。

平情而論，頭痛、發冷、肌肉痛、關節痛、發熱，統統都是小事，諺云：「只要有信心，唔怕去打針。」但可能是近日關於科興的負面新聞越來越多，阿婆工友嘅信念一鬆，居然發高燒至39度半，所謂「藍人之腦，何堪再燒」，出事㗎嘛，只好漏夜急急入院。

阿婆個頭燒了一整天，好不容易退燒，卻繼續頭暈頭痛，兼且每十分鐘就肚痛肚屙，至今仍留院觀察，折騰三日三夜，復工遙遙無期。黃人朋友是良心僱主，依法給予工友有薪假期，所以阿婆不上班也損失不大，反而是朋友的收入減少，還導致其他工友無法休息，幾乎搞到要拉閘不做生意。

據朋友說，之前民建聯曾致電該名工友，叫她幫忙湊數參加檢測。這次接種科興，不知道是否也聽從民建聯？我忍不住blame the victim，譴責這位黃人朋友：「你依法給她有薪病假，無可厚非，但有沒有想過這樣做，反而削弱工友的信念和意志呢？上教堂也要自掏腰包奉獻，你決不會為別人的信仰埋單；同理，藍人也應該為自己的信仰付出代價。法律是要為黨服務的，你不該高舉所謂法律的旗幟，剝奪員工證明自己愛黨的機會，明白嗎？」

結論：阿婆接種科興後入院，緣於信念不足，跟科興八竿子也打不着。完。