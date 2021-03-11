深水埗「復必泰」注射中心外，出現異象，有橫幅如橫天而降，標題用血紅色大字報字印着：「信阿爺，打科興！」，說明這裏是打德國BioNtech，「請移玉步接種中國科興」。既然是印製的，想必像老鼠，發現了一隻，起碼有一家老少鼠輩在此安居樂業。

為什麼說是異象？

異象一：在門外明搶生意，成功機率絕不到50.56%。因為橫幅底部，有鬼鼠小字註明科興有效率高達50.56%，看似有意欺負老人看不清楚，這崩口碗卻無意之間變成反面宣傳。愛國廢老樂於低級紅，反港廢青擅長高級黑，到底是想人打定唔打復必泰？

異象二：把疫苗選擇升級為中德大戰，九唔搭八。即使民族主義上腦、阿爺戰狼上身，這一口也咬錯對象。應該寫：愛祖國用國貨，不必移玉步，請用「復必泰」才對。都說打BioNtech，以為用洋文就是洋貨，其實BioNtech是德國生技公司名稱，「復必泰」是與中國復星醫藥合作研發的藥名，編號BNT162。

復興還是中國大陸港澳台總代理，經台灣衛福部證實，曾從中作梗阻礙「復必泰」進台，你說，這是不是跟中國以疫謀商壓台的產物，事關國策？

異象三：BioNtech還與輝瑞合作研發產品，別名BNT162b2，尾巴多了「b2」，中國復星已公告，此純種洋人疫苗上市後，中國獲供應一億劑，消息一出，復星醫藥股價大漲8%。買那麼多，是用在祖國同胞身上吧，是讓國民放心施打，從3%跳升到30%吧。愛祖國，用國貨？打祖國疫苗用紅嘴巴，打洋人產物用黃皮膚。那麼信阿爺，就係阿爺也信不過純國貨嗎？

異象四出現已久，阿爺無端成為中央、中共、中國、北京、北大人的暱稱，好似好親咁。動不動就「阿爺不高興」、「等阿爺發落」，奴性入骨也罷，認親認戚也認錯。

國教應該有教落，黃河如母親，祖國是慈母，香港是從英國事頭婆手上認祖歸宗，重回家園的親生子。生母是阿爺的兒子的老婆，慈母又隨時變老公的老豆，媽啊，亂晒倫啦。

明明就是Big Boss，是《1984》裏面的「知你莫若我」的「老大哥」，手下會質問：「你所做的你自己心知肚明」。若你是標準文明公民，寧可要黑社會般的老大哥，自己當小弟，抑或要愛生事家庭裏輩份最高的老爺爺，一輩子裝孫子呢？後母走、前母來，生母必然是慈母，在外面受氣就虐兒出氣，沒得揀，還是做親生子吧，天下無不是的父母，老母個老公個老豆卻坐在家庭權力金字塔頂端，永遠高高在上啊。