美國總統拜登的愛犬「少校」在白宮發威，咬傷了一個保安員，馬上被送回了特拉華州老家，以免節外生枝。這樁新聞報得很粗疏，許多現代讀者關心的細節都沒有披露，尤其重要的是這個保安員的膚色竟然一字不提，令人疑竇叢生。

如果這個保安員是個白人，在狗的眼中，跟主人拜登長得差不多，體味也略相同，定無隨便咬他之理。以此推論，「少校」咬他必事出有因，或因為他鬼鬼祟祟像做壞事，或因為他已經想做壞事，「少校」憑着動物直覺，奮勇阻止。如是這樣，「少校」就是忠犬，應該繼續留在白宮做第一狗，而不是遣返原居地受委屈。如此不公平對待動物，應該受到譴責。

要是這個保安是個「不白人」，膚色深沉，那麼「少校」咬人就是嚴重的種族歧視事件。白人總統養的狗，不咬白人咬不白人，其中更深層次的原因，可能是拜登骨子裏根本就是一個種族主義者，平時在家散播仇視不白人言論，言傳身教，連家裏的狗都傳染了種族歧視惡習，出門見了「不白人」，張口就咬。下次如果拜登邀請英王子哈里夫婦到白宮作客，哈里太太梅根的人身安全因此狗而堪虞，驚到想自殺，那就真的十惡不赦了。如此惡犬，不但不人道毀滅，反而送回老家頤養天年，公義何在？還有天理？

這麼重要的信息，美國傳媒竟然漏而不報，不知有心還是無意，令人遺憾之餘，難免胡思亂想，替「BLM運動」擔心。