「信阿爺，打科興」的確是非常醒目的口號，又響亮又俐落，音樂感之強直頭不必配樂即刻可以當歌唱，而且淺白親切，不但冇讀過書的大叔大媽不會有閱讀障礙，連三個月大的BB也能琅琅上口。可惜百密一疏，犯了永不超生的死罪：阿爺幾時叫過你信佢？呢隻在最接近武肺發源地製造的聖藥，雖然佔近水樓台優勢，不過使用手冊清楚註明老人家勿近的呀，呢嗱，同為曾遭外國勢力蹂躪的地帶，澳門就聽教聽話嘞，集中火力打後生仔後生女，避免陷超齡人士於急症室，香港正式聘用的官員究竟邊個咁斗膽，一味掛住媚主，罔顧科學攞善良老百姓條命做祭品？叻唔切誤傳聖旨，輕則囚禁天牢一百日不准換底衫褲，重則推出鯉魚門斬首，萬一打完科興有乜冬瓜豆腐，不是落阿爺面是什麼，周街拉起危害領導人聲譽的橫條，精嘅話快啲趁夜深人靜拆返落嚟，否則因住國安法隨時伺候啊吓。

恕我情商智商同樣偏低，諗來諗去諗唔通：點解當初採購疫苗，唔將訂單全部送去國貨公司？肥水固然不應該流外人田，帝國主義產品同你有親咩，無端端益階級敵人簡直漢奸所為，更重要的是，一家獨大冇得揀，先至符合國情吖嘛，焗住一係唔打，一係打科興，連口號都慳返，豈不乾手淨腳？做得唔怕認，一國一制就一國一制，有什麼問題，何必死雞撐飯蓋，係都要打腫面皮扮一國兩制？虛情假意畀大家有得選擇，唔代表自由民主，而是設陷阱害無辜良民，誘人犯國安法：打完輝瑞，這一分鐘離開接種站，下一分鐘就鎖你返差館，告你勾結外國疫苗。