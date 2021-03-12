去年捲入「庚子科場案」而離職的前考評局經理楊穎宇博士，最近在《眾新聞》寫了一篇〈時代終結的勘誤表〉，披露某出版社在2020年7月後，發給學校三份中史教科書的勘誤表。楊博士讀後「心裏一寒」，直言「培養思維能力為中心的歷史教育，已告落幕」。

思想控制無須改變事實，只須改變對事實的詮釋；歷史教育也不是訓練死記硬背，而是要求評鑑批判。因此，跟黨走的出版商主要是「訂正」學生練習題，而非歷史事實。閹割了學生的腦，就不必再閹割歷史——或者說，閹割了腦，也等於閹割歷史。

以下是兩個「勘誤」實例。原文：「你認為人權可貴嗎？為什麼？」被「訂正」為：「現今香港市民的人權如何受到保障？試舉例說明。」本來的開放問題，「訂正」後淪為「既定觀點問題」（loaded question），陰陰濕濕植入預設觀點，你一回答，就等於承認那些觀點，例如問廣告統計員「你仲有冇講大話」、問經濟教授「你仲有冇用支付寶叫雞」，都是loaded question。

同理，問「現今香港市民的人權如何受到保障」，已預設「香港市民的人權受到保障」，不容異議。當然，「國安法」下香港人權是肯定受保障的，例子不勝枚舉。我是學生就答：「老師，你是香港市民，你現在仍活着，不就證明生存權受保障嗎？」諸如此類。

有些改動較莫名其妙，但熟悉國情者該心領神會。例如原文問：「岳飛是民族英雄嗎？」被「訂正」為：「岳飛為何北伐無功？」廿年前大陸已頒布由「學者專家」編寫的〈全日制普通高級中學歷史教學大綱〉和〈學習指導〉，有人說宋金之戰只是「兄弟鬩牆，家裏打架」，把岳飛定性為「民族英雄」，會傷害某些民族的感情云云。

這種觀點即使在大陸也引起爭議，結果如何？官方沒一錘定音說「是」或「不是」；但按慣例，凡事一有「爭議」就最好不要碰，自我審查最安全。香港出版商的改動，顯然是這類「自閹」思維。楊穎宇在文章問了一條涉及批判思考的問題：「大家有否見過勘正正確、引入錯誤的勘誤表？」我見過，我真係見過。

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