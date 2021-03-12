一道中國大陸海關的鳳梨禁令，一個假孕的變性人，造就了全台爆紅的「鳳梨鼠薯」，人生處處有意外有驚喜。

先說鳳梨，台灣是鳳梨王國，品種很多：蘋果鳳梨、釋迦鳳梨、香水鳳梨、金鑽鳳梨、冬蜜鳳梨、蜜寶鳳梨、黃金鳳梨、牛奶鳳梨……我每回到台灣閑逛放空（已一年多去不了），必在旅館附近搜尋水果批發超商，一買一大堆，天天吃。金鑽鳳梨香甜如蜜，可連芯吃，不用泡鹽水，跟菠蘿有點分別，是台灣獨有，次次選舉都聞閩南話「旺來」之聲。

大陸禁運，反引起更大關注，各國「懲罰」之，接收了美果，香港也見大量來貨，忙買回家做個青白苦瓜鳳梨黃豆排骨湯。

「鳳梨」是嘉義吳泓逸的外號，穿夾腳拖雙手紋身（如外套長袖）的市井躁狂男，坐牢四年放出來，在麵店偶遇「罔腰」，一見鍾情不能自拔，「她」是個男的，為了愛，鳳梨努力工作存了50萬元（台幣），帶到泰國完成變性手術，超開心！

「罔腰」一詞，在台灣傳統社會中是「勉為其難地扶養，帶無奈和怨嘆的味道」——可見他身為男身但渴望變性之苦，幸有支持。可是這網紅後來與鳳梨分手了，還與新男友公佈：「懷孕照超音波」新聞，沒有子宮如何孕育胎兒？不過一番炒作，但連累了「地表最衰前男友」鳳梨，一天到晚被追問、揭秘，不勝其煩。

他以「鳳梨鼠薯（叔叔）」台語直播開罵，痛斥各界，破音加口頭禪「吼」，直爽亢奮火爆，狗公一身龍鳳，滿嘴髒話，行雲流水，充滿黑道中人的黑色幽默，好man。「把妹」3大條件：「帥、有錢（No money, no honey）、大支（19.5公分，不含頭）」全擁有，長相如陳冠希加劉德華，該他自大。

30歲的鳳梨鼠薯圈粉破百萬，月來每日直播，還力挺鳳梨農民，很有趣！