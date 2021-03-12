從上個月二十六日，中國宣佈暫停台灣鳳梨進口至今已十多天，這暫停不知會停到幾時？鳳梨香港人稱之為菠蘿；也是我童年最熟悉的免費水果，而且都是些被製成罐頭外銷的那款，父親一向在商品檢驗局任職，不時會帶些局裏發放的罐頭水果回家，家人吃最多的水果就是鳳梨，離家以後，鳳梨成為我思鄉時的慰藉，那酸酸甜甜的滋味陪伴着我，直到今天它仍然是我的至愛。

會用它炒牛肉、豬肉，甚至自製糖醋魚、咕嚕肉，那天特地到超市拎回三個大菠蘿，傭人一直埋怨好難削皮也只一笑置之照買如故。台灣農產品豐富，有特色的除了鳳梨還有蓮霧、釋迦、甚至新配種鳳梨味的釋迦；在香港很難買到，一次意外驚喜竟在上環水果攤買到了，那特殊的滋味最是令人回味。

聽說近年來銷往中國的水果已愈來愈多，從進口演變成特地向果農取經，還會請一些專業果農赴中國教當地農民種植技術；尤其在沿海一帶，在適合的土壤與氣候下，如今也能培養風味不差的台灣特產。停止進口菠蘿或可理解成中國的果農已掌握了種植菠蘿的竅門，也可以生產出台味的菠蘿來，既然如此又何需外求？

不管是否如官方宣稱發現有害生物介殼蟲才停止進口，也不管是否如消息人士推斷出於政治理由，看來這暫停會一直停下去，整件事也許只是打完了齋不要和尚；自己能種出來又何勞向你們買；只怕未來要暫停的水果品種陸續有來，台灣的果農也沒什麼好埋怨的，誰叫你們之中有些頭腦簡單的人在甘詞厚幣之下投降，數典忘祖之下才有此報。