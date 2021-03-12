「習近平智囊」鄭永年說，香港商界不乏能人，關鍵是怎麼找出來。香港能人多不多我不知道，但肯肯定好很多門能樣，門能樣就是那些在「門常關」上班經常裝出好能幹、好打得模樣的人的簡稱。

門能樣另一個說法是忠誠（真假不拘）的廢物，地道的講法是廢柴。搞國安法也好，「完善」（完結）選舉制度也罷，最後都要北京經人大出手，一班廢柴只懂事後輪流出來表忠附和，感謝中央。

辦事不力老細幫你執手尾，本來該說對不起而不是謝謝。虧門能樣還好意思說，推動這兩項工作後她覺得圓滿。媽的，黨媒訪問你時人大還未正式通過決定議案，香港還未開始立法工作，你圓甚麼滿？

國安法、政制要北京出手已經衰到貼地，門能樣廢到一個點，連房屋這樣的民生問題，現在也要韓正出聲說要解決，鋪路中央出手，難怪門能樣們遭土共瞧不起，叫陣要求減半薪。

哀莫大於心死，對於民主倒退幾多十年政制出現返祖現象，身邊很多朋友都說，是撚但你鍾意點就點；做了幾十年政治記者的同事說，以前以為原地踏步已經衰，原來仲有更衰。但我覺得做人應該積極向前看，事已至此，既然北京甚麼都可以出手，那我強烈呼籲，不如索性一併處理門能樣們多年來無能處理的丁屋問題。

翻查資料，2012年時任發展局長林鄭月娥曾說，新界原居民之丁權不能無限期維持下去，建議2047年後停止丁屋政策，以2029年為劃界線，之後出生之新界男丁不再享有丁權，但其後因新界勢力反對，不了了之。2013年9月12日，《大公報》認為新移民不是造成香港住房短缺的主因，香港住房問題很大程度是由於新界原居民大量非法佔用土地，以及受到「新界小型屋宇」（丁屋）政策影響。

鄉事勢力經常亮出《基本法》第40條（「新界原居民的合法傳統權益受保障」），力阻任何針對其特權的討論，但既然人大日前對政制的決定沒有違反《基本法》循序漸進、最後普選的規定，那取消新界原居民男人丁屋這種既封建又屬殖民地「遺害」的特權，又怎會違反《基本法》？而且化解原居民與非原居民的深層次矛盾，是更好保障原居民合法權益，是原居民權益的進步而非倒退，也讓一國兩制行穩致遠。無論如何，反正人大最大人大說了算。

來吧，期待「有香港特色的新的丁屋制度」——取消原居民的丁屋特權。