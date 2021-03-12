每朝打開手機，google相簿都會展示過去三年的「當年今日」照片，提醒我究竟三年前過的是什麼日常。時間以正常速度運轉，香港以異常的速度崩塌，叫這個功能變得別有意思。2018年至今不過三年，感覺卻如鐵軌那樣長。那年三月初，原來我去了名古屋跑女子馬拉松，連續幾日拍的照片盡是食色性也，快樂得來毫無愧疚。

那段日子勤於操練，生活只有寫字、跑步和pacing（步速），赫然回望，如此純粹的心情，畢竟再回不去了。那幾天拍的相片，是每一餐起碼吃兩大碗白飯，夜宵時再吃兩個飯糰，是由於賽事前三天，要大力「加碳（碳水化合物）」，以保能量之故。 照片中我看到自己的笑靨，但覺陌生。

那個三月跑了人生第一次全馬後，戰意高昂，有感自己能挑戰更好成績。於是同年十一月，再去了日本富山，跑了另一個鄉郊景色的馬拉松。我的2018年日常原來是這樣的，隨興用BNO出境、在號碼布上如實填上香港國籍；生命最大的磨練，不過是跑完30公里後，發現跑道尚餘12公里的路程。

那段日子常常憧憬參加富士山河口湖的冬季馬拉松賽，那個賽事的名額非常搶手，周邊旅館難訂，要跟全世界的選手鬥快。記得早於2019年4月，我和朋友一行八人就編好了一個完美行程，報了名訂好了旅館，翹首期待。那時不知道，人生最快樂的日子已經一去不返，及後我在街上穿着記者反光衣、戴着防毒面罩奔跑的畫面，取代了我在運動場跑圈的計劃。最後我們八個朋友，一個也沒有少，共同取消了那個完美的馬拉松假期，因為賽事舉行那天，是區議會選舉之日，是理大圍城後的那個星期。