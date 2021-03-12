香港每有學生運動、學生示威、學生被捕等事情，本港大學校長如何處理，必惹人注目，不少評論員每每引蔡元培為例，以蔡元培為典範校長，在五四運動時維護學生（北京大學學生）不遺餘力，稱頌不已；又拿今天香港的大學校長和蔡元培相比，慨嘆今不如昔，近月又有人拿傅斯年和中大校長段崇智相比，對段校長不滿之情，溢於言表。

五四發生於1919年，六四發生於1989年，相差70年，同樣是北京大學生示威聚集，處理大有不同，1919年的校長蔡元培因保護學生，而得罪北洋政府軍事強人段祺瑞和徐樹錚，兩人逼蔡元培辭職要嚴懲學生，但當時北洋政府大總統徐世昌和總統府顧問、前教育總長傅增湘都是讀書人，前清光緒年間進士、翰林院編修，力保蔡元培，主張寬待學生，即是說蔡元培有大人物撐腰，才能為學生而硬起來。到了1989年，丁石孫據說任由北大學生到天安門靜坐，不予干涉，六四事起，丁石孫也就被迫辭去校長職，沒人敢為他說項。

至於傅斯年，在蔣介石集大權於一身年間，反共理念與蔣相同，不反對台灣大學設軍事教官，其實是國民黨的同路人，不過表面上是開明派而已。蔣介石是一個傳統中國人，雖然獨裁，也對不是共產黨人的學者士人容忍幾分，不像毛澤東和他的後來者，絕不容下半句不知敬畏之言，憎恨知識分子，把學者批鬥得死去活過來，生不如死。今聖嘆著「新文學家回想錄」有一章專論劉文典語妙千秋，說北伐成功後，總司令蔣介石因安徽大學鬧風潮，召安徽大學校長劉文典見面查問，劉一見蔣便說：「你就是蔣介石麼？」蔣責劉治學不當，劉即大發雷霆，罵蔣不停，蔣不悅，將劉文典暫時羈押，當時名人學者章太炎親自往見蔣力保劉文典，蔣於是把劉文典放了，也不叫他辭職，劉文典後來到了清華大學當教授，常言清華文科只有兩個半教授，一個是馮友蘭，一個是陳寅恪，半個是他自己。

民國初年，去古未遠，士人學者可恃學問文名，肆論時局，總統總司令亦得由之，給幾分薄面。到了2019年，中國是甚麼人主政？香港是甚麼人當權？那裏有大權在握的官員會尊敬大學校長和學者的。民國時期有魯迅大罵國民黨，今天大陸那有一位現代魯迅膽敢說半句？胡錫進之流則如恆河沙數，一些朋友不懂分辨時勢而配合藍絲校奸來左右夾攻中大段校長，實令人心痛。