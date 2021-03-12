私家醫生如實陳述，有三高者先檢查一下，再考慮要不要接種科興疫苗。這下子不得了，問現代成年人誰沒有三高，等於問民國前誰沒三妻四妾。光是高血壓，就壓倒性逼得十中有五人舉手。

三高界意見領袖為此建立群組，發表感言，感想一大堆。

三高者，高血壓、高血糖、高血脂，即使對身體狀況懂得超前部署，一年驗身一次，施打時的數據可能已經過期。三高又互有關連，其中高血壓不致命，但增加血管負擔。

高血脂，膽固醇過高者，也是影響血管壁始作俑者，跟高血壓加起來就是殺死你三千，是人間最厲害兇器，危險過雷射筆。血脂高，血管壁自然很難為你提供寬頻服務，若沒受到高壓影響，還可以撐一下。

腦血管也是管道，高血壓引致頭痛，只是警號，沒說明是否最危險的堵塞情況，到中風就遲了。不做過心臟手術，誰知道自己算不算高危一族，免去以身試針風險？

高血糖，陰濕在不等於得糖尿病，得此病者一不會拼死護住國貨，二則總會時刻留意指數，定期服藥。致命的是升糖指數，吃一頓豐滿美味總無益的早午晚餐，胰島素來不及分解，每次等同攻擊高脂血管一次，就像共機早晚繞台，消耗台機螺旋時數，機件要不要更換，不必等掉下來才知道。

現代人心雖然不一定是肉造，往往也要倒下來那一刻，就知得太遲了。很多死於心臟病個案，其實是被長期飯後升糖指數忽然飆升「飆到死」。

嘩，這聽來就像醫管局發言，死於長期病患者，並無直接證據指明是疫苗所致。結論是：誰知道呢？醫生說，有些病人會在打疫苗時心情緊張，心跳加速，血壓急升，也會增加打後風險。

說時遲，那時快，群組有人提醒，原來根據指引，患精神病、抑鬱症等等，均不可接種疫苗。

跟三高不一樣，這都市病更不分年齡，卻一樣有隱形患者。抑鬱症病徵，以不想洗頭為先頭部隊，最嚴重是有自殺傾向。有這傾向，很多人以為只是所謂諗唔通，唉，唔通懂得拒絕科興疫苗，理由只係諗唔通？唔想做人？

不過，諗深一層，這理由又對極了。