“He’ll set up a meeting with someone that you absolutely trust, ……Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he’s the traitor. " ,「佢哋(對手)會揀一個你相信嘅人同你安排會議,聽清楚,呢條友就係二五仔」。每次當我把食物塞滿口中,然後沉着聲扮教父馬龍白蘭度的時候,飯局氣氛自然上升。電影金句猜謎是我們常玩的遊戲,難得各有心頭所好,人人可參與,笑一餐之餘亦學習做人道理。教父「二五仔」論,一針見血,謹記心中,之後在商場果然碰到類近情況,原來內鬼係你?立即想起Corleone的指導,心裏暗笑。教父金句多不勝數,有一本書專門討論,比紅學有趣實用,以下另一句是我個人精選:「我以為已經金盆洗手,佢哋硬扯我回江湖」。當年黑幫大佬Michael Corleone,垂垂老矣,說完這句話差點暈低,他早已過了退休年齢,還要操心,很無奈。便如今天英女皇,九十多歲,被硬屈種族歧視,不得不出手,while some recolletions may vary,他們說綿裏藏針,我感覺難為了老人家,然後再想起李超人……。想退而不能退,原來平淡是福。

教父是我最喜愛的電影,羅拔迪尼路是最喜愛的演員。他明白重要事情說三遍的道理,1976年「的士司機」:「you talkin’ to me ? 你同我講嘢?你同我講嘢?你同我講緊嘢??」強而有力,厭惡之情溢於言辭,比起某一些香港司機死魚式零回應,起碼有交流。電影Heat這句最痛快,羅拔迪尼路衝入酒店房,擊倒仇人,舉槍射殺之前,說:「look at me,look at me ,look at me!」,那種兇狠,不寒而慄,請你不要死得太痛快,看着我開槍打爆你個胸,嚇死你先殺你,好嗎?這句對白,我對着大廚常用,因為沒有方法演技底子,效果不彰。羅拔迪尼路金句雖多,但以被引用最頻密計,及不上一位說話不清不楚的大隻佬阿諾,他只得一句:「I’ll be back 」街知巷聞夠貼地,有演技固然好,有肌肉更好,韓星都是這樣。

我也不是一味暴力,1949年《北非諜影》”Play it, Sam”是浪漫之選。認真想過幾次,如果自己是酒吧東主會冒險救人嗎?As Time Goes By,為了英格烈褒曼,我會。另一句十分冷門,從來沒有人能估中出處:「Show time,folks 出場了,老友」。來自1979年的音樂電影,All That Jazz浮生若夢。一個放浪形骸的導演,一場男女、男男、女女露骨的舞蹈,在毒品與性愛中死去,大家都在演出生命,看那一位精彩。「 I wish I knew how to quit you 」,看過《斷背山》便知二位同性相愛男主角說這句話時揪心之痛。幸好現今時代已變,對白依舊有用,可以向着香煙或手機說。

支持本地創作,中菜廚房最愛:「you talk all 勞 yes talk ,I talk all 勞 no talk ,你講句句都啱嘅,我就句句都唔啱!」大家都想做船頭尺,有一個百媚千嬌的十三妹女朋友,可以很有型傾着頭問,table for two?「我讀得書少,你唔好呃我」,雖然黃子華演繹得很傳神,其實最早是李小龍陳真的對白,下一句是:「係咪我行出去,精武門就無事?」。李三腳如能活到今天,自會明白,與強權說道理,書讀得再多也徒勞。周星馳是金句冠軍,沒有人會反對,唯有用他獨特表情及語調,才能把平平無奇的對白,賦予生命:「阿梅,你見點呀你」、「你快啲返火星啦,地球好危險」、「你大鑊喇!方丈份人好小器㗎」,還有膾炙人口的「做人如果冇夢想,同條鹹魚有咩分別呀?」。火星、方丈,阿梅、鹹魚,已成我們日常詞彙,二個字,明晒。

最被過譽的一句電影對白:「人生就像一盒朱古力,你永遠不知道嚐到甚麼味道」。會嗎?我從來不會買不知內容的朱古力。便算是禮物,不外是櫻桃呀,杏仁呀,又不會有雞味魚味。關於生命,Who Framed Roger Rabbit電影有一句比巧克力好多了:”A laugh can be a very powerful thing. Why, sometimes in life, it’s the only weapon we have.” ,是的,現在只能如此,大家不如先笑一笑?