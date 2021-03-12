杜汶澤評論霉根，一針見血：「你大老遠跑來皇宮，就為了爭取人權？」沒有比這更好的評論了。嚮往人權，根本就不會進入皇宮。她不同哈利，哈利生在皇宮，無法選擇，她本來就活在世上最自由的美國。她是處心積慮進入皇宮的。

三流小明星，嚮往鏡頭和記者，夢想是霸佔娛樂版頭條。人各有志，本來也沒甚麼問題，問題是大話連篇。明明早在跟哈利交往前就認識了哈利的表姐尤珍妮公主，卻大言不慚在接受歐普拉專訪時說婚前（不好意思，是再婚前）對王室不甚了解，更從沒上網查過哈利的資料。形容自己是「天真嬌」。哈哈，一個不小心，我還以為自己在看狗血韓劇，窮家女被假扮乞丐的王子吸引，跟他說，「就算一輩子陪你行乞，我也要跟你在一起。」王子被不知道他身世背景的「天真嬌」打動，婚後才告訴她，「你不用陪我捱窮了，我是王子啊！你成為王妃了。你是世界上唯一一個愛上我這個人，而不是我的錢和王子頭銜的女人。」

有沒有人知道哈利嗜好是不是看韓劇？他可能真的以為自己是韓劇男主角。

這個視戴妃為偶像，從小對英國王室着迷，立志成為「戴妃2.0」的女人，當然不是韓劇女主角，她太工於心計，也太急進，而且很知道利用自己的膚色來爭取女權主義者的同情。目的是錢，還是藉此涉足政壇，有待觀察。不過，除了別有用心的人，根本沒有人會相信她、認同她。