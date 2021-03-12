警察最愛一句話：「有乜嘢就同官講！」上到法庭，法官根據法律審案，然後你會發現，所謂法律從撰寫一刻開始，根本就是精心布局的陷阱。

第一宗限聚令法庭判例，工黨與社民連勞動節請願，八人分兩組，四人一組分開拉橫額，在政總叫口號也收到告票。控方指法例不管群組之間的距離，法官謂限聚法例「群組聚集」定義，乃視乎有否「共同目的」及事先組織，判罪成，監禁14日緩刑18月。

限聚令的法律文本，坊間質疑了一年：防疫的關鍵，當然是人群聚集的距離，相隔一條街一個區的人不可能屬「聚集」，也無損公眾健康，但法例偏偏寫成有共同目的就算群聚，不管距離；同一條599G，港鐵上巴士上人群更擠迫都容許、商場人潮排隊萬人空巷無問題。限聚法例，從一開始醉翁之意，就是一石二鳥出陰招禁絕遊行示威。

你要佩服那些飽讀詩書的法匠，學懂了法律知識，卻不管人權自由開放社會的法治原則，用心雕刻法律，以條文為鎖鏈，服務權力，緊纏庶民，猶自鳴得意。法匠團隊又有扼殺制度新任務，需要短時間修改廿條選舉法例，把權力魔爪指點江山的妄言化成法律武器，確保萬無一失，法匠們就是香港步向深淵的帶路人。

新時代洗禮，法匠以外，衙門極速冒起一群酷吏，他們蠻不講理、不顧程序公義、蔑視管治倫理，行徑不堪入目，衰過殖民地。警隊的驕矜自滿不用多說，律政司有權用盡，無權則自製權力，亦是新常態。酷吏紛紛爭取表現，例如香港電台最高層，查禁節目罪名莫須有，一聲令下說禁就禁，謂根據《守則》審查，卻不談具體理由，要下屬自己猜度。管控市民資料的部門，一聲私隱，拒絕記者查冊，甚至指控違法，卻不顧私隱法例精神本來就尊重新聞採訪，有豁免條款。

為何肆無忌憚？因為他們深深明白，往日的制衡已經一一消失，主子會為他開路。酷吏們不需要在立法會面對質詢，因為大家都是沆瀣一氣的棋子；他們也不需理會傳媒的質疑，因為大部分已染紅成為喉舌，甚至走在批鬥風氣之先，批評官僚們不夠心狠手辣；酷吏行政霸道，也不怕市民申訴或司法覆核，因為一切政治正確為先，到處都是保護傘，確保官僚為所欲為；民間的反對聲音？更不足懼，因為全在牢獄中。

權力失去制衡就是如此醜陋，行政、立法、司法、傳媒，現在獨剩行政獨大。法匠與酷吏們，夜闌人靜時，請尋覓你的失物，有樣東西好像叫「初心」。