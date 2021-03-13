這麼大的人還是第一次去朋友的葬禮，下午三點的紅磡火車站，人不多，越往殯儀館的方向走，就越多人着黑色衫。行到終點，路名叫「暢行道」，死了的人，要暢行去哪裏了。

上次見他，他還是老樣子，胖乎乎帶一點點邪氣的笑，剛從日本回來，饒有興致給她看電話上存的攝影。每年他都會選二十多天去國外度假，自由撰稿設計師就是這點好，來去瀟灑。他說日本有些佛寺可以接待客人常住，大家都是夏天去消暑，偏他揀了冬日去，於是畫面裏都是白茫茫一片，有蓑衣僧人在山間行走，也有根本無人的古剎屋簷上落滿白雪。

他是會享受的人，腳步跟着品味走。初識她還是剛畢業的窮鬼，總是艷羨他說走就走的生活——「正倉院這次展的真跡百年難得一見」、「台北現代美術館居然請到了某某，不去會恨自己。」有時為看一個展覽，他會週五飛走，週日再回港。問他最想去哪裏，他說是西班牙，女郎濃墨重彩得好看，食物與華人的有一比，而陽光與海灘全年都有，無怪乎西班牙有那麼多妙趣橫生的藝術品和頑童般的藝術家。

前些年，她去西班牙海邊一個小城開會，晚上從大學回去住處可以沿着沙灘走。傍晚總有年輕人在海邊踢足球，膚色被晚霞襯得金黃，小腿的肌肉如雕塑般充滿力與美，那一刻她忽然記得有個朋友曾經說過要來這裏安度晚年，可就是想不起是誰？

想到這裏，她開始內疚。很多年沒見了，儘管都在同一個城市，總覺得想見隨時可以，但又沒有特別的需要，就拖延。直到上週凌晨，共同的朋友發來信息——「他忽然心臟病爆發，在馬路邊昏死過去，搶救無效。」

那一晚她自然睡不着，很多年前的事情似細流一點一滴化作眼淚。他才四十多歲，實在太突然，誰也想不到。他的摯友每天哭到夜半睡不着，誰也沒準備好告別，於是都是一肚子話沒處說，只能憋出一句對逝者的祝福：祝你在另一個世界繼續瀟灑。

電郵：allisoninheidelberg@gmail.com

逢星期日、一刊登