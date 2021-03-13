去年中秋節，阿Ann傳了一個短訊給我，是月餅的照片，祝”Happy Moon Festival”。咁cute？她不可能知道我是中秋節生日的，我們又未去到連中秋這等「次要」節日都會互相祝賀那麼老友。果然，她接着叫我做”Hi Roland……”。

那時她剛榮獲威尼斯電影節的「終身成就金獅獎」不久，為免她再寫什麼我不應該看到的肉麻東西或國家機密，我有理冇理一股腦兒再三恭喜賀喜燒了大串炮仗擲回去，並告訴她我是畢明，不是Roland，但中秋快樂啊。

她知道衰咗之後，先道歉，再傻勁如常說「錯有錯着啦！」回敬在下Happy Moon Festival。

你看，這活脫脫就是我們的許鞍華。是否太可愛了一點。

梅艷芳把自己嫁了給舞台，許鞍華把終身付託給了電影。

文念中在許鞍華年過70之齡，記下了這段情繫大半生的香港姻緣，留下了一面文化、電影與時代環環相扣的鏡子：《好好拍電影》。

她今年74歲了，一個那麼重要的香港導演，她的故事，值得用moving images好好作傳，單是文字的話，辜負了她。香港，尤其如今這個時代，已經太多辜負。

紀錄片重要，至少馬田史高西斯這樣認為，世上第一部電影基本上就是「紀錄片」，他說「Lumière兄弟的作品是documentary無異，它紀錄了歷史，讓我們成為歷史的見證，可以觸及過去，模塑將來」，某程度悟已往之不諫，知來者之可追。

別以為你需要看過很多許鞍華電影，很認識她、很認識香港電影，才可以入場享受這作品。好的紀錄片，可以令對題材完全無知的人，在看過之後求知若渴，增添了立體深入的認識。就像非常好看的奧斯卡最佳紀錄片《Searching for Sugar Man》，看之前主角Sixto Rodriguez我屁也不懂是誰，看了之後立即找他的歌來不停播。

本片可以讓不熟悉許鞍華及其電影的，想好好把她的作品都看一看；認識她的呢，會有各自的多層會心和笑料。文念中告訴我，發哥在看本片時，是笑得最多最大聲的。

《好好拍電影》是文念中的作品，自然是文念中風格，他溫溫文文用小粉絲的崇敬，記下了Ann的歷史和人生。如果你希望有什麼尖銳的揭示、不為人知的揭秘，死心吧，但他沒有歌功頌德，選擇讓大家看見一個「人」。

她的家庭面貌，與爺爺、媽媽、弟妹的點滴，烏龍、書蟲、大心肝的湯底下，成長的悸動包括對日籍母親的身份矛盾和時代衝突的思考。大家都知道抗日的歷史，想想一個日本女人嫁給中國人，語言不通嫁雞隨雞來到澳門及香港，是什麼一回事。小小的Ann由對母親不理解，有心結，到後來才知她是日本人，明白了她的處境，解開了自己的complex。原來《客途秋恨》是一次救贖和母女從頭細認。

人生在世，身在香港，誰不明白什麼叫身份危機，還有下刪的千絲萬縷。這想必影響了她整個人生對世界的知性基礎，種下她一早的作品便有社會感和時代反思，有別於同代大量商業電影。遠至《胡越的故事》、《投奔怒海》、中期一點的《千言萬語》，近一點的「天水圍上下集」，由越南難民的故事、香港的社會運動、到邊緣社會小人物的人文面貌，她都在為香港留下功課。在一窩蜂噱頭、黑幫、槍戰、武打、搞笑之電影黃金世代，她忠於自己。

許鞍華，就是好好做自己。陳果最一矢中的，Ann的辛苦和難得，過人的成就和奇蹟，是她不朋不黨，依然健在，從沒埋堆，而不被埋沒，沒有死。那一代的新浪潮、淡出的淡出，北上的北上，她，依然活躍，不倦不休，作品的重要性和代表性有增無減。

你試試在香港電影史拿走許鞍華，立竿見影是整個工業的即時蒼白。儘管我認為《書劍恩仇錄》真的非常不好看，我尊敬的Ann應該因為愛情經驗太少太淺，實在無法拍得出動人的愛情故事。但人生9成時間在拍電影，她哪來時間談戀愛。

張學友在《男人四十》說，見到了「兒子」，他第一次覺得自己重要。一部部作品，是Ann為香港生的仔女，她是對香港電影工業非常重要的導演。好好入戲院，擁抱一下，珍惜一下，看看她為我們留下過的歷代風景。

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