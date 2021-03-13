九十年代初，香港影壇流行起無厘頭文化，始創者有說是周星馳和吳孟達。在《賭聖》中，兩人一唱一和，發揮得淋漓盡致，演者戮力，看者稱快，對白牛頭不搭馬嘴，觀眾叫它為「無厘頭」。《賭聖》大賣，無厘頭電影大興。可無厘頭是否真的出自周、吳二人？實有考證必要。童年時看粵語電影，最喜新馬仔、鄧寄塵，一精一呆，紅花綠葉，相得益彰。曾問塵叔是否受祥哥之邀？答案大出意外，原來塵叔係硬啃骨頭。祥哥拍電影，不依劇本，喜歡臨場爆肚，無人能接，導演楊工良想起講鬼馬天空小說的塵叔，諒可配襯，說塵叔一試，果然榫卯相接，無懈可擊，自此合作無間。兩人對戲，找截乾淨，並不嘮叨，演出之妙，微入毫髮。有一場戲寫二傻因美女林丹，遭高超等阿飛所欺侮，形勢險峻，祥哥忽對塵叔說「兄弟，你頂住先！」塵叔接問「你去邊？」祥哥答道「我去班馬！」溜之大吉，哄堂大笑。意在言外，卻又合乎情理，是為無厘頭濫觴。

同行者有梁醒波，胖嘟嘟，一臉滑稽。演喜劇不以動作取勝，在於噱頭，演烏龍王，波叔刻意倒過來說王龍烏，簡單直接，笑翻觀眾肚皮。別以為輕易，此乃百年道行有以致之。演喜劇要講天份，後天無從補救。好的喜劇演員，說白每能博一粲，反之，則弄巧反拙。星仔對白「飲杯茶、食個包。」人人笑翻天，換個人說，鴉雀無聲。又如在《賭聖》中，周星馳一聲「三叔」，三叔吳孟達立發蹄騰，全場爆笑，易人而演，未必有如此效果。

《賭聖》讓周、吳步上喜劇泰斗之路，發掘他們的就是影壇伯樂吳思遠。他看到電視上兩人一唱一和，演出精妙，遊說二人拍電影，《賭聖》票房四千萬，開展了周、吳的黃金組合。惜乎《少林足球》之後，不道何故，兩人拆夥。觀眾沒了眼福，影壇損失慘重。如今達叔走矣，星仔午夜夢迴，可有憾耶？