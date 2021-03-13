識於微時的朋友，所見都是較純樸真誠的一面，有自己個性、抱負、特色……

不過有些在江湖打滾職場起跌，已起了變化，當事人也許沒察覺：相由心生，神隨運變。

人人都有「形象」，好形象壞形象，也是獨有的。不管貌美貌寢，眼神和小動作會出賣之。尤其是與政治、權位、名氣、利益……掛鈎了，再有個性，形象也會崩壞。

譬如由官，到政客，到政棍，到偽愛國賣港賊，到廢柴——對比舊照，一定見那人格下坡路之影跡。這才是「不堪回首」，好好的人不做，偏要當爪牙鷹犬傀儡幫兇，也是自己選擇。

這幾天才與損友聊到，台灣近月最紅最夯最火爆的「鳳梨鼠薯」，網上全是他的視頻，市井直爽霸氣，滿嘴台語的「前黑道」，愛上過假孕變性人，也開直播怒斥所有八卦網民，還成了「嘔象」，那些「菇擔」、「吉默」的男女都向這狗公取經，還有人傳照、「濕訊」，問「19.5不含頭」的「鼠薯」可以玩我身體嗎？

漸漸他躁狂之餘也放輕聲音，當大眾愛情、性慾、人生、哲理的答問者，成為一枚「卵囊」（暖男）……

情況不妙。

直到如今，見他接受一些蹭熱度的訪問，也有電視節目請他上，還有藝人（不紅的）模仿開罵……消費盡了。

他接受訪問時正經八百，聲音輕柔，收斂正常，變成另外一個人。最可怕的，是弟弟（不紅的），和媽媽（台灣人愛一家子捆綁見客），都尾隨亮相了。本來也是拼人氣佐業績（網銷生意），暴怒有點膩，裙帶關係更悶人。

不知鼠薯能撐多久？但此乃形象崩壞記。

幸好雖才30歲，還是混過的，心知再紅火，只一時風波（風光），不是本業，還是保持自我快活些。明白就好。