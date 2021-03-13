常說如果新規定出爐說明打了疫苗後到任何外埠及回港都不需要之前之後的二十一天再加二十一天隔離；那麼，我將會二話不說踴躍前往挨這一針。

這段日子，大家都受苦受累了，為安全起見，要約人一聚也諸多顧慮，只怕一不好彩累己累人。不久前，還好是在過年後的一個多星期前後兩次約過友人到K11 Musea七樓鏞鏞．藝嚐館午餐一敍，沒多久，一樓及地下那一家潮州館出了問題要暫停封閉，咫尺天涯幾層樓幾天之隔，幸好逃過一劫，思之怕怕。也因此自動響起了警號，在疫情未清零之前，豈能次次這麼好彩，於是什麼念頭都打消了，相見爭如不見，不見是為了在更好的日子裏更心無掛礙的來一次輕輕鬆鬆的相見歡，只好請久矣乎不見不聚的朋友耐心等待吧。 天總會晴的，這黑夜總會到盡頭的。

香江歲月半個多世紀，這是首次碰到的嚴峻情況，猶記將近二十年前的沙士襲港，也未若今日如此長久的如臨大敵，連平常日子也變了調；百業蕭條要關門，人人叫苦望天打卦。

說到出門旅遊，我一向是可有可無，不像有些朋友是已成生活中的重要一環，只是這幾十年來每年都要幾次返回來時的城市，起初是探親訪舊，後來是掃墓拜祭父母，這幾年天人永隔的多了長兄及姐姐，也要到他們的長眠之地去獻花去訴說別後的懷念。如今令我坐立不安朝思暮掛念着的也就是這久違的拜祭不知何日才能成行。苦中無可作樂的歲月充滿了愧疚及不安；再加上整個大環境陰霾密佈，沒有好消息，只有更壞的消息，再努力調整心態仍不免憂心忡忡。