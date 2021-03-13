二月二十五日，習近平主持全國滅貧功成大會，致詞說：「我們不做表面文章，堅決反對——撒胡椒麵。」他讀到「堅決反對」時，看看講稿，皺皺眉頭，稍稍一頓，才讀出「撒胡椒麵」四字，未知是不解還是不滿。

原來「撒胡椒麵」是大陸俚語，指未能把握重點，泛泛虛耗人力物力。習近平以新中國主席身分，講詞用語竟然這樣鄙俚，稍有識者，都應撫膺長歎。

唐朝殤帝時，臨淄郡王李隆基平定韋后與安樂公主之亂，欲覓人草詔告臣民，因問朝臣蘇瓌：「誰可為詔？」蘇瓌也不避嫌，推薦兒子蘇頲。李隆基即命召來，時蘇頲宿醉未解，李隆基着人扶卧御前，還親手給他蓋被。蘇頲醒後，馬上命筆，「才藻縱橫，詞理典贍」，李隆基大喜，從此器重：李隆基就是日後的唐玄宗（《明皇雜錄》卷上）。舊中國帝王文稿，一例都是這樣力求文詞雅正。

到了民國，國家元首的文告也多用語莊嚴，簡潔可誦。例如一九三七年蔣介石的《我軍退出南京告全國國民書》：「此次抗戰，犧牲之重，實為中國有史以來抵禦外侮所罕覯。中正身為統帥，使國家人民蒙此鉅大犧牲，中心痛苦，實十百倍於已死之將士與民眾……」這是一國元首堂堂正正的文字。歷來各國領袖的文告，也多崇尚典雅，與舊中國並無分別。英國的邱吉爾以至印度的甘地都是例子。

新中國卻是例外。由中共第一代的毛澤東至今七十多年，始終不變。