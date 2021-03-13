科興率先打針，三數老人注射後斃命。原來中方早有指引：六十歲花甲老人以上，缺乏數據，不建議此高齡中國同胞打針。沒想到香港特區的陳肇始局長及其部門，不知何故，國家這句溫馨提示硬生生的壓了下來。另加愛國同胞在電視鏡頭前驗證宣佈：我是中國人，一定要盡中國人道義責任，打中國製造的科興，又為科興硬生生的加了一道不可觸及的紅線。

但袁國勇、梁卓偉、港大醫學院楊紫芝前院長、曾蔭權爵士，此俱氣質精英、智商高端之士，卻不聲不響排了外國勢力的另一條隊，選打曾經參與八國聯軍侵華的德國人研製的復必泰。

一時科興隊之報名人數，出現退縮。這樣兩種疫苗，就變成你願不願意、也敢不敢做中國人的兩條路線的嚴肅鬥爭。看來在復必泰開打之後，大家快去做啦啦隊，兼去鵝頸橋底打復必泰的小人，詛咒此德國貨出現針後之死亡人數（當然不可以包括袁醫生等），且迅速超過科興了。

本來有識之士早有呼籲：打針抗疫就打針，不要政治化。加入什麼中國人不中國人的，打一枝針要扯上百年帝國主義屈辱，加入負能量，與「快樂接種疫苗」不符。

正如梅根，嫁入皇室，說生活得不開心，但是生個兒子，叫做阿奇，硬要英女皇封為貝勒。英女皇引用祖宗家法，說輪不到阿奇封號。梅根即刻在外大罵山門，加上一道唸唸有詞的符咒，叫做「種族主義」。

一祭出「種族歧視」一詞，左膠即刻集體性高潮，呼天搶地的一齊敲鑼打鼓的跳大神，事情就轉化為另一種政治意識形態革命運動。

正如兩年前一祭出MeToo，就與女性權益無關，變成一場獵巫運動。川普提名的大法官白種人選卡梵諾，被指曾犯MeToo，當時賀錦麗有份呲牙裂嘴的公審。但今日輪到黑左紐約州長庫謨，被踢爆同樣罪行，國會民主黨議員要求辭職，做了副總統的賀錦麗一言不發，裝聾作啞。

這種老千局，一些黃臉孔（對，我也跟風，標籤膚色），當做社會科學理論的新發現，在香港揪鬥一名老教練，說他多年前非禮未成年運動員。MeToo折騰經年，法庭判無罪。這位老人家遭受公審，留下心理創傷。

但他沒有想過要自殺。滿身名牌的梅根卻說想自殺，白宮發言人嘉許為有勇氣。這位姓黃的前體操教練老伯伯，比梅根有勇氣。而一度也參與全球化此跳大神儀式之黃皮膚左膠文人俱已通閃，又去了哪裏呢？