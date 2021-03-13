上海一個男人爬上屋頂，揚言跳樓，警動四鄰，都來圍觀，警察也來了，電視新聞鏡頭當然也來了。那男人站在屋頂上，說喜歡攝影，想要配個鏡頭，但老婆死活不給，沒辦法，只好跳樓。周圍看熱鬧的人越來越多，眾說紛紜，但總算文明，沒有人大聲鼓勵他以死明志，男人繼續站在屋頂上，欲跳不跳，終於他老婆招架不住，站在樓下喊話：「作死呀儂！好了呀，我答應儂了呀，快點死下來！」男人如願，爬了下來，結束一幕人間喜劇。

人生如戲，該演則演。上海男人特別尊重老婆，經濟大權多數旁落，就像大鬧屋頂這一位，想添置些什麼就要做伸手牌，伸了手也拿不到就要運用心思，爬上屋頂佯裝跳樓也算奇招突起，可以迅速引來左鄰右舍三姑六婆，給老婆構成群眾壓力，如無意外，老婆一定就範，於是得其所哉，達到經濟目的。

這事你也怪不得那個女人不講道理，對於喜歡攝影的男人，相機猶如小老婆，專研把弄常常廢寢忘食，要是大老婆不好此道，必然有受冷落之感，心中有氣，便好似被第三者入侵一樣。眼見男人整天帶着小老婆起早摸黑，從日出玩到月出，不吃醋發威就不叫雌老虎了。雌老虎都是家裏的頂梁柱，只能智取不能硬撞，硬撞房就塌了。如何可在強權之下爭取利益最大化，上海這個男人做了很好的示範，他用實際行動證明女人一哭二鬧三上吊的年代已經一去不復返，現在輪到男人上場了。