習近平最近說，中國已經可以平視這個世界了，這句話說得很動聽。

相對於平視，前者是仰視，後者是俯視，那麼在此之前，中國是仰視世界嗎？之後呢，中國準備俯視世界？

平視不平視，只是一種心態問題，你平視世界，與世界無關，只與你看世界的心態有關。

一個街市豬肉佬，見到李嘉誠，可不可以平視他？那只關乎豬肉佬的心態。豬肉佬幾十年斬豬肉，對顧客誠實，對工作投入，賺到錢養家活口，供養孩子上大學，堂堂正正做人。李嘉誠做生意有多大本事，賺了多少天文數字的錢，跟他有什麼關係？

李嘉誠來買豬肉，豬肉佬就當他是一個普通顧客，也不必特別殷勤招呼，就是收錢交貨。他賣給李嘉誠的豬肉也沒有缺斤少両，也沒有多收錢，之後李嘉誠走他的，豬肉佬還是斬他的豬肉，他當然可以平視李嘉誠。

相反的，豬肉佬見到李嘉誠，誠惶誠恐，自慚形穢，人家是大富豪，身光頸靚，自己一身血污見不得人，那豬肉佬豈敢平視李嘉誠？他就要仰視他，仰視還不夠，要低聲下氣才能平衡。

毛澤東時代，中國一窮二白，但毛澤東硬頸自大，他也從來沒有仰視過美帝蘇修。可見能不能平視外國闊佬，與有錢沒錢無關，只與自己的心態有關。

從前對世界只能仰視，現在能平視，日後就可以俯視了，這反映了人的心態。世界沒有變，只是你看世界的心態變了。

仰視他人未必是自卑，如果對方有道德感，有思想和真本事，你仰視他，只是對他的欽敬。俯視他人也未必是自傲，如果對方道德淪喪，心態污濁，行徑卑劣，你俯視他也可以理直氣壯。

我對余英時先生的人格和學問五體投地，我仰視他，出乎真心，當然沒問題。林鄭之流賣港自肥，我俯視甚至鄙視她，那也沒問題。

只要心態正常，看世界就正常，世界看你也正常。