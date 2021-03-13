3月8日本欄寫恒指看淡，當日恒指曾急跌676點，收市跌幅收窄，全日收28,340點，跌557點或1.9%，成交2,767億元。是日下午，在街上見到中環朋友，他開玩笑說：「股市大跌，鬧你唔好意思。」左丁山與天真許何來那麼大影響力，事有湊巧而已，畢竟科技股升得太多太高，遇上美國債息上揚，極高P/E需重新估值，亦大勢所趨也。

3月9日股市上午曾再跌214點，後因內地A股急挫，傳有國家隊入市，於是恒指回升，但歷來內地有所謂兩會概念、A股維穩，國家隊入市等消息，都是「安慰水」，飲了也沒有用，否則滬綜指不會至今還是望着歷史高位6,000點興嘆，欲爬上第二高位4,500點也無力了，政府干預股市，只能順勢而行，逆市托股行動，根本是危害股民。

美國自拜登上台後，股市在高位震盪，納斯特克指數跌了不少，杜瓊斯指數代表傳統舊經濟股，反而穩健。有說美國十年國債利率上升，恐是通貨膨脹先兆，若有通脹和加息，科技股必須重新估值。實際上，美國聯儲局和財政部都堅持不會加息，沒有通脹威脅，但華爾街硬是不信，其中原因可疑，不排除是共和黨為了反對拜登的破天荒1萬9千億美元刺激經濟方案而製造加息傳聞。

拜登和民主黨的刺激方案着重向工人和窮人派錢，中上階級和富翁所得益比較，這是由下至上（bottom-up）的救市方法，其立論基於貧富懸殊，窮人失業率最高，收入銳減，得政府援濟，可望增加窮人消費力，帶動零售。2017年的特朗普刺激經濟方案是top-down（由上而下），實行大減稅，大公司於是稅後利潤急升，用於回購股票，刺激股價，富豪少交了稅，便多買股票，愈來愈有錢，疫情一來，富翁全無影響，窮人工人立即失業，苦不堪言。今年的時勢是適合民主黨的傳統政策的，但1萬9千億元之中的大部份流入年薪12萬美元以下的基層，窮人用來買麵包，不買股票，估計只有1500億美元流入股市，華爾街那來刺激？這也是一場經濟理論的比賽，假如一至兩年後，拜登的政策果然生效，美國經濟有良好增長，而且貧富差距縮窄，那麼共和黨一向崇尚的減稅政策以後便難贏選票，反之亦然。從股票投資的角度來說，今時投資美股，不要期望Telsa式的回報。