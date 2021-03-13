擁護國貨口號「信阿爺，打科興」，那個坐在神檯接受信眾無條件膜拜的偶像，究竟指實體的國家領導抑或籠統指抽象的黨，天天隔江高唱後庭花的商女不熟國情，無法妄下判斷，但因為由細到大吸收殖民地毒素，和背老婆偷食的許志安一樣，不折不扣係個壞咗嘅人，腦袋裏封建渣滓揮之不去，幾十年後仍然記得昔日我們習慣稱英女皇為「事頭婆」，所以直覺「阿爺」是異曲同工的變奏。開講有話朝中有人好辦事，認親認戚潛伏的優點數之不盡，而兩個尊貴封號之中，阿爺當然更勝一籌，血濃於水啊，有起事上嚟一家之主不會見死不救；老闆和打工仔後天建立的關係就疏離得多，員工頭暈身㷫卧病在床，事頭婆沒有道德責任替你搵醫生不特已，還大條道理扣人工哩。思路正確的百姓有得揀梗係揀阿爺，只有我這種賤骨頭寧願要事頭婆——阿爺一生一世搣唔甩，不幸魂歸天國你有義務去殯儀館打點一切，太恐怖了，哪有打份工那麼自由自在，做得不開心可以即時炒老闆魷魚。

有趣的是，哈里伉儷明明是英女皇的乖孫和孫新抱，有現成的阿嫲唔叫，卻口口聲聲將The Firm當作白金漢宮外號，坦蕩蕩視皇室如辦公室，日理萬機的不言而喻是事頭婆，永遠疼愛的家庭成員記憶果然有偏差，難怪老人家傷心欲絕。我見狀忽然想起，從前台北有間同志三溫暖叫「公司」，英文Office，真是camp在骨子裏，比文藝腔的熱門咖啡館招牌「舊情綿綿」貼地不止十倍，同道中人碰面互問「今天有沒有去公司上班」，淫蕩夾雜喜洋洋。