我對「溏心風暴」類新聞興趣不大，皇室版亦不例外。近日全城熱話的梅根爆料，只令我想起「玄演」（玄學演員）幾年前為前朝事頭婆批命的名句：「英女皇一生衣食無憂大富大貴。」昨晚一時興起，就替女皇陛下開紫微斗數命盤，儘管看不出有多大富大貴（女皇出生時刻，必然也有窮人出世），但又好像可解得頭頭是道。

命理不是玄演包裝那樣，屈指一算能知過去未來；現實也不是溏心風暴宮心計，李司棋大戰關菊英那類戲碼。要回答「英女皇好唔好命」這問題，撇開命理不談，至少需要先認識戰後英國史與皇室禮儀，再綜合分析，按自己的價值觀評鑑——這些都是特區學校不會（也不敢）再給予學生的教育，家長不妨趁此良機，好好給孩子上博雅教育兼歷史課。

英女皇條命好唔好？這是開放型問題，什麼人就有什麼答案。莫說當九五之尊，就是做一個「普通」皇室成員，我也從不覺得很爽。皇室特別多千奇百怪規矩，大至婚姻，小至拍照，全不容你獨立自主。例如直至2015年，皇室成員在1772年頒布的《皇室婚姻法》約束下，不能與羅馬天主教徒結婚，所以2008年Autumn Kelly與女皇外孫Peter Phillips婚前，也要從羅馬天主教「轉會」至聖公會。都鐸時代，天主教徒甚至不得住在皇宮十里內。

現在皇室約束已比昔日寬鬆，但根據《王位繼承法》，王位前六名繼承人結婚，仍需女皇同意，否則「犯法」，結了婚也無效——因此，今天指控皇室「種族歧視」的梅根，與哈利結婚時也是得到女皇祝福的。當然，任何人結婚也期望長輩同意，這類束縛是普世的，不限皇室。然而以下規矩則比較獨特，平民百姓根本不會為此煩惱。

比如說，兩代王位繼承人不能搭同一架飛機，以免發生空難，英國就無人繼位，所以英女皇從未與子女同機（威廉曾經破例，理由是省錢）。此外，皇室夫婦不能「放閃」當眾親熱，即使合照，也多數要擺出一絲不苟的「雙手護陰」姿勢。基於「尊卑有序」，菲臘親王與女皇同行時，即使身為丈夫，也要跟太太保持禮貌距離，隔兩步走在後面。

皇室成員有權投票，但為表「政治中立」，亦須自願放棄權利。除非是官方活動，皇室成員也不得接受他人送的食物飲料。做皇室成員難，做女成員就更難：皇家婦女衣着端莊不在話下，平時走路也得保持儀態，例如下樓梯時，下巴必須全程與地面平行，雙手自然下垂。握手須直視對方眼睛，上限是握兩下。但皇室婦女也不能隨便與平民握手，所以出席公開場合，往往刻意以雙手提袋，免除拒絕握手的尷尬。

一想到要全天候守許多天條——即無休無止演戲——你不如殺咗我罷啦。「英女皇好命與否」，按上述資料判斷，顯然取決於你喜歡享受自由，抑或封爵封侯。你的答案就是你。至於命理角度，女皇命坐廉貞化忌，貪狼天魁同宮，居亥宮長生位，表示一生有優秀溝通能力，思維成熟，顧全大局，擅長外交；但廉貞化忌其實不利「祠堂」（作為女皇，其「祠堂」不妨理解為國土），不知是否巧合，就在她中年走丙申運，田宅宮廉貞雙化忌時，正值60年代非洲諸國紛紛解殖。從這個角度看，女皇的命「好」嗎？

自查理二世開始規定，倫敦塔至少要養六隻烏鴉；相傳一旦烏鴉離開，倫敦塔就會倒下，英國亦將發生大災難——到了今天，倫敦塔依然養着六隻以上烏鴉（多出來是後備），還有「烏鴉司」（Ravenmaster）專人料理；為防飛走，烏鴉其中一隻翅膀更會被夾住。

也許你不知道，倫敦塔全名「女皇陛下的宮殿與城堡，倫敦塔」（Her Majesty’s Palace and Fortress, The Tower of London），令我想起《閃靈》的迷宮，其實是酒店的延伸鏡像。倫敦塔既是女皇的皇宮，那麼塔內插翼難飛的「護國神鴉」，不就是皇室成員的化身嗎？神鴉算不算好命，請自行判斷。

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