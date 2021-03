我對「溏心風暴」類新聞興趣不大,皇室版亦不例外。近日全城熱話的梅根爆料,只令我想起「玄演」(玄學演員)幾年前為前朝事頭婆批命的名句:「英女皇一生衣食無憂大富大貴。」昨晚一時興起,就替女皇陛下開紫微斗數命盤,儘管看不出有多大富大貴(女皇出生時刻,必然也有窮人出世),但又好像可解得頭頭是道。

命理不是玄演包裝那樣,屈指一算能知過去未來;現實也不是溏心風暴宮心計,李司棋大戰關菊英那類戲碼。要回答「英女皇好唔好命」這問題,撇開命理不談,至少需要先認識戰後英國史與皇室禮儀,再綜合分析,按自己的價值觀評鑑——這些都是特區學校不會(也不敢)再給予學生的教育,家長不妨趁此良機,好好給孩子上博雅教育兼歷史課。

英女皇條命好唔好?這是開放型問題,什麼人就有什麼答案。莫說當九五之尊,就是做一個「普通」皇室成員,我也從不覺得很爽。皇室特別多千奇百怪規矩,大至婚姻,小至拍照,全不容你獨立自主。例如直至2015年,皇室成員在1772年頒布的《皇室婚姻法》約束下,不能與羅馬天主教徒結婚,所以2008年Autumn Kelly與女皇外孫Peter Phillips婚前,也要從羅馬天主教「轉會」至聖公會。都鐸時代,天主教徒甚至不得住在皇宮十里內。

現在皇室約束已比昔日寬鬆,但根據《王位繼承法》,王位前六名繼承人結婚,仍需女皇同意,否則「犯法」,結了婚也無效——因此,今天指控皇室「種族歧視」的梅根,與哈利結婚時也是得到女皇祝福的。當然,任何人結婚也期望長輩同意,這類束縛是普世的,不限皇室。然而以下規矩則比較獨特,平民百姓根本不會為此煩惱。

比如說,兩代王位繼承人不能搭同一架飛機,以免發生空難,英國就無人繼位,所以英女皇從未與子女同機(威廉曾經破例,理由是省錢)。此外,皇室夫婦不能「放閃」當眾親熱,即使合照,也多數要擺出一絲不苟的「雙手護陰」姿勢。基於「尊卑有序」,菲臘親王與女皇同行時,即使身為丈夫,也要跟太太保持禮貌距離,隔兩步走在後面。

皇室成員有權投票,但為表「政治中立」,亦須自願放棄權利。除非是官方活動,皇室成員也不得接受他人送的食物飲料。做皇室成員難,做女成員就更難:皇家婦女衣着端莊不在話下,平時走路也得保持儀態,例如下樓梯時,下巴必須全程與地面平行,雙手自然下垂。握手須直視對方眼睛,上限是握兩下。但皇室婦女也不能隨便與平民握手,所以出席公開場合,往往刻意以雙手提袋,免除拒絕握手的尷尬。

一想到要全天候守許多天條——即無休無止演戲——你不如殺咗我罷啦。「英女皇好命與否」,按上述資料判斷,顯然取決於你喜歡享受自由,抑或封爵封侯。你的答案就是你。至於命理角度,女皇命坐廉貞化忌,貪狼天魁同宮,居亥宮長生位,表示一生有優秀溝通能力,思維成熟,顧全大局,擅長外交;但廉貞化忌其實不利「祠堂」(作為女皇,其「祠堂」不妨理解為國土),不知是否巧合,就在她中年走丙申運,田宅宮廉貞雙化忌時,正值60年代非洲諸國紛紛解殖。從這個角度看,女皇的命「好」嗎?

自查理二世開始規定,倫敦塔至少要養六隻烏鴉;相傳一旦烏鴉離開,倫敦塔就會倒下,英國亦將發生大災難——到了今天,倫敦塔依然養着六隻以上烏鴉(多出來是後備),還有「烏鴉司」(Ravenmaster)專人料理;為防飛走,烏鴉其中一隻翅膀更會被夾住。

也許你不知道,倫敦塔全名「女皇陛下的宮殿與城堡,倫敦塔」(Her Majesty’s Palace and Fortress, The Tower of London),令我想起《閃靈》的迷宮,其實是酒店的延伸鏡像。倫敦塔既是女皇的皇宮,那麼塔內插翼難飛的「護國神鴉」,不就是皇室成員的化身嗎?神鴉算不算好命,請自行判斷。

電郵:philomusus@gmail.com