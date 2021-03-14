很多香港人猶豫應否用有限公司名義買英國樓，其實每個人的物業資產、投資目標、稅務狀況都不同，不能一概而論。不過如果你要趕及印花稅假期的話，要開立公司銀行戶口和申請公司按揭需時，所以一般香港人心急買樓通常用個人名義去買。

使用有限公司購買英國房地產投資者的原因有很多，除了用公司把物業資產傳給下一代能省下一筆遺產稅，有限公司的利得稅率為19%，遠低於高稅率納稅人的40%收入稅稅率；租金收入可透過有限公司以人工、股息或借貸利息支付股東，大概約1.6萬英鎊（約17萬港元）可免息。用有限公司的另一原因是按揭利息，有限公司可將所有按揭貸款利息，當作運營運費用從收入中扣除所有按揭貸款利，但個人名義的話，只能扣除可被徵稅收入的一小部份。

但用有限公司購買物業的按揭利率又如何呢？通常比個人按揭利率高0.5至1%，而外國人開設而且沒有甚麼貸款紀錄的有限公司是非常難找到按揭，筆者申請過而利率約每年3.6% ，成數亦比個人名義的按揭低約兩成，而且需要提供個人擔保，所以個人資產也將受到審查。另外，有限公司每年需付起碼400英磅（約4,338港元）的會計和行政費用，用作報稅和一般開支，因此這一筆額外費用也不能忽視。

是否用有限公司買英國樓可考慮：

一，審視及預測你和你的配偶當前和未來五年的財務收入和稅收狀況︰如果你或你的配偶由於工作或商業活動而保持高稅率納稅，並且你不需要從房地產投資中賺錢，那麼有限公司會更好。如果你要支付較高的個人收入稅稅率，但低收入配偶可作接收房租作為收入，那麼用個人名義買較划算。

二，會否用按揭買更多的物業去追求資產增值，還是主要用來收租作生活開支。如果希望在未來五年內辭掉工作，那麼最好以自己的名義購買房產。

三，認真計算貸款利息成本分別和用有限公司的額外費用。

其實未來或有很多不同的因素改變在起作用，所以並沒有完美的答案，折衷也是難以避免的。在決定你的英國物業投資之路前，應該權衡所有利弊下來。你可以找會計師或財產稅專家作諮詢，希望本文能作為這方面學習的開始，快速掌握考慮要點，以便你與專家進行富有成果的討論。

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