「鄭弱化」談政改方案，（這誰？對，我打錯，但用漢語拼音輸入法，聯想只有這個，也挺入型入格，錯的人就索性不改正了）有時候退一步，也勝過迷航一路走歪。

所以，鄭月娥拱手感恩中央之辭，雖然惹人爆粗，犯妄議中央罪，但按「鄭弱化」「迷航走歪論」，又感激有理，拱手無罪。特區市長又感激中央支持，現在決議案諸多內容，都來自特府構想，歷多年行之無效選舉制度的失敗史所得。

如果沒記錯，市長曾言，任內不提政改，要待社會氣氛適合，才有重啟之日。換句話說，現在出爐的完善改革，原來都是月娥黨所思所想，有夢想而不敢實踐，明知迷航而不修正，「堅決支持中央代行」乃月娥黨義務，可感恩以外，還欠中央一個道歉。

你有夢想只得個想字，難怪特府散發出一股鹹魚霉味，是為無能；招來外國勢力批判，弄髒了雙手的是中央人大們，特府官員只負責堅決支持接力賽，有可能逃過制裁，是為無恥。

政制未完善，引致黑暴啦、候選人未曾參選已奪權啦、民主派其區議會選舉大勝啦，如果把這種種亂象比喻為一場瘟疫，那完結真選舉讓民主善終方案，就是一劑國產超強疫苗，打一針，泛民馬上面癱中風，建制立刻免疫，群組即時展開貼身肉搏戰，不必限聚，不怕感染，唯一副作用是心臟血管有可能撕裂，施打時太緊張之故也。

市長好戰又好打，卻遲遲不出手施打這國產疫苗，拖拖拉拉，還不及一個仁心仁術之言，來得快狠準。杏林大國手孔繁毅說，科興疫苗雖然指明XXXXXXXXXXXX者要慎用，慎用不表示不能用。看，雖然說，有權不能用盡，慎用權力也不代表不能用啊。

善終政改方案，防範奪權亂港者有效率到達百分之二百，可謂滴水不漏，什麼本土毒港獨殖民遺毒種種病毒，審查機制都像滅活疫苗，立刻認出病毒細胞，滅絕存活的棘狀蛋白，免得那個棘刺篤眼篤鼻。

據《人民網》去年底報導：「滅活疫苗不是簡單地把病毒一砍了之，更像是在豆腐上斬草除根，既不能碰碎了豆腐（病毒）還得把草（毒性）根除。」

何等貼切，香港像一塊豆腐，早已脆弱不堪，如今斬草除根，又沒碰碎了表面的安定，那麼，繁榮呢？《人民網》說，那些暫時副作用都是體質過敏所致。只要香港人「優化」過敏體質，只出現貝爾氏麻痺症，沒死掉，就完善了。不過，經濟自由指數除名之類，似乎要外國勢力也施打科興才會改善。