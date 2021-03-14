最近QS宣佈世界大學醫學院排名，共有650間大學醫學院上榜。香港特區政府最近有意容許外地醫科畢業生來本地公立醫院執業，工作若干年後，可自行執業，本地醫生自然反對，不過特區政府自有國安法後，再也不重視諮詢意見和反對聲音，反正任何立法，送上立法會便一定通過，建制派議員那敢阻撓？9月立法會選舉肯定無望，到有了選舉日期、選舉制度已經得到「完善」，中聯辦看中的人可排隊入立法會，醫學界代表只得一票，說話毫無力量。

若政府容許外地醫科畢業生來港行醫，有甚麼標準可依？QS的醫學院排名榜大概可有參考作用，譬如說，准許全世界排名1至100的醫學院畢業生來港，醫學水準有保證了吧？不過本港醫生最怕內地醫生來港，那麼看排名行事，把名單收窄至前50名好不好？中國內地醫科排名最高的是北京大學，排第56！對不起，北大醫生不能來或有人大釋法！

如港大中大不服，再來收窄，只准前40名大學醫學院畢業生來港！QS榜上，香港大學醫學院排第39，比去年跌了3位，中大醫學院排第40，比去年上升3位。前38名都優於港大中大， 讓他們的畢業生來港行醫，本地醫生大概沒甚麼好說的！

亞洲方面，新加坡大學醫學院排第24，較去年跌3位，仍是亞太第一，首爾大學醫學院排28，東京大學醫學院排29，故此亞洲5強是新加坡國立大學、首爾大學、東京大學、香港大學和中文大學。

據說中大醫學院上下知道排名後，甚為興奮。過往李國章長期擔任中大醫學院院長，因創始初期資源不足，名醫及學生皆取港大而捨中大，李國章大為不忿，決意帶領中大醫學院追上歷史悠久底子深厚，資源充足的港大醫學院。諷刺的是：李國章離開中大醫學院離開中大校長職位18年之後，改任港大最高權力的校務委員會主席，卻見證了中大醫學院從後追上來，排名直逼老牌港大，不知李國章感到高興還是為港大不忿？近日在陸羽飲茶，從一位茶客口中得知她的眼科醫生梁啟信教授被港大挖角，4月離開中大醫學院和香港眼科醫院，加盟港大及瑪麗醫院，梁教授的中大研究團隊亦跟隨集體跳槽。梁教授是2000年新亞校友，中大醫科博士，能獲港大垂青，恭喜恭喜，願他續創高峯！