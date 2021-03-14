香港特區政制終於「完善」了，若凡事要從兩面看，一個詞也應該把兩個字拆開來解釋。

完，是完結、玩完的完；善，是善終、善舉的善。玩完一目了然，善終者，一刀了斷，拿掉呼吸器，不必再捱瀕死不死之苦；善舉者，不讓參選者當選後再DQ，折磨人家，亦免得勞民傷財。

完了的選舉制度，有沒有比想像中更差，也沒幾人表示驚訝。自從區議會泛民大勝，國安法可以追溯，回頭起訴泛民初選人奪權，即表示一定會趕盡殺絕，安全系數比天高。

擴大立會以及選委會議席，用的不外乎是溝淡法。立法會以及選委會就像一家公司，為怕本來也沒話語權的小股東說三道四，阻礙公司胡亂投資，以及非法交易速度，大股東連這點小小折騰也不耐煩，在董事會全票通過，發行新股進行內部認購，小股東變納米股東，不喜歡的請退股，由大股東親戚接收。

這方法有多難想出來，難為市長自詡中央接收特府提議。人大拍板通過之日，相識滿一間房，竟無一人發信息致祭，這是哀莫大於心死，而且死亡預告早鋪天蓋地。原來沒感到意外，事故原因也裁判為死於意外。

如今只有一個懸念，立會直選議席，還有沒有非建制派人士參選， 不打算為贊成而贊成的專業人士，會不會加入功能組別必敗的選戰？如果不愁也不缺那薪酬，贊成真選舉真民主的人，誰還有這個雅興，經過查家宅審查後，出錢出力，成功參選，然後進入議事堂上狗吠火車，再一個莫須就判你out？

有，一定有，一定會有一大批以素人面目出現，還有兩條路可以選，一是披上黃標，喊移動中的紅線以下的口號，二，依然是萬年不絕的理性溫和中立。

第二條路比較有市場，走中道，不至於惹中立中產起疑。不過，再次奉勸一句黃梓謙之流，要裝就裝到底，有表面更好的酬庸職位都不要起了賊心，留在民主思路2.0，溫和中立就中間到底。只求賺錢安穩發財選民，也不會贊成國安法對經濟破壞力。

溫和路線只是好聽的說法，溫和如黃碧雲都要上法庭的話，議會只能容納花瓶。中央連戲都不演了，花瓶卻依然是花瓶，用訛騙催眠處於收成期的溫和人，也讓小粉紅有個大外宣的說法。

習慣新常態是最壞習慣，唔係好慣還有什麼可以做？有，不但唔好慣性投票，立會區議會直選議席，一票不投，創造史上最低投票史，無聲無票表態，這是唯一合法抗議方法了。