二月二十五日，習近平宣布全國滅貧奏功：「我國脫貧攻堅戰全面勝利，創造了又一個彪炳史冊的人間奇迹。」不過，中共的貧窮線，定於每日收入約人民幣八元八角，較諸聯合國所定之美金一元九角，低了四分之一左右。此外，全國約十億人每月收入不過人民幣二千元，其中六億更不過一千元。這是奇迹中的現實，而中共統治大陸七十餘年了。

從前李唐開國，至太宗貞觀四年，「米斗四、五錢，外戶不閉者數月，馬牛被（盈）野，民物蕃息。是歲，天下斷獄，死罪者二十九人」（《新唐書》卷五十一）。這是唐高祖、太宗治國前後十三年的結果。當時沒有什麼貧窮線，但國民生活顯然普遍豐裕。畢竟中國人之刻苦耐勞，天下罕有；統治者只要不奪農時，不禍生民，則建立小康社會，十年不成，二、三十年總可以了。高祖、太宗其實沒什麼了不起，只是懂得治國之道。

一九四九年，蔣介石敗走臺灣，當時臺灣經濟上並不比大陸發達。但是，到了一九八零年，大陸國民每年平均所得為三百二十三美元，臺灣則是二千四百美元。今日，百姓收入低於聯合國所定貧窮線者，只佔臺灣人口百分之一點五，比率是全球一百六十多個國家與地區之中最低者。可見中國人需要的，不是什麼大躍進、文革等等，只是「日出而作，日入而息，鑿井而飲，耕田而食，帝何力於我哉」的非奇迹生活。