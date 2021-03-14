看白先勇先生講《紅樓夢》的短片，又勾起一些紅樓舊事。

全世界對《紅樓夢》推廣最力的，是毛澤東。老毛在文革後期，突然大力鼓吹《紅樓夢》，發動全黨全軍讀紅樓，連一些大軍頭大老粗，都被迫要去啃那一百二十回的「淫書」。南京軍區司令員許世友，認為《紅樓夢》是「吊膀子」的書，毛澤東勸他說《紅樓夢》是政治小說，要看五遍才有發言權。

當年全中國掀起一股讀紅樓的熱潮，一時烏進孝的帳單，賈府門前的石獅子，被逼死的尤二姐都成了熱門話題。

《紅樓夢》是政治小說，這是毛澤東一大發明。老毛一輩子搞政治，把天下事都視為階級鬥爭，連「吊膀子」也可以看出政治意味來，起曹雪芹於地下，真是要吐血了。

把《紅樓夢》看成政治小說是錯的，看成愛情小說也是錯的，看成社會小說也是錯的，《紅樓夢》是百科全書式的、人生全景式的小說，學毛澤東看紅樓，看一百遍也看不出所以然。

《紅樓夢》是千古奇書，百年公案衍化出紅學，又衍化出曹學，都是做學問的人苦心孤詣。很多專家爭論八十回或一百二十回，我作為普通讀者，認同白先勇說的一百二十回本。《紅樓夢》只讀八十回，那就真的會看成「吊膀子」的書，只有讀完後一百二十回，才略解其中味。

也有人批評高鶚的續作，一個細節一句話去找出紕漏來。《紅樓夢》經過各種傳抄，有無聊文人自作聰明亂改，當然改得錯漏百出，但如高鶚能續成後四十回，高鶚也是不世出的天才了。寫小說的人「人各有體」，敍述語調不可能模仿到十足，《紅樓夢》人物關係、性格、處境，各人前後對應的各種細節，是一個其大無比的網，根本不可能續寫。大陸作家劉心武續過，吃力不討好。

有人讀《紅樓夢》，把賈寶玉捧為耶穌式的偉大形象，那也太過，賈寶玉就是一個「無用的人」。偉大的小說未必寫偉大的人，只要把人寫活就可以了。