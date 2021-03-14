現在是什麼都有排名，在中國，連老婆打老公的城市都可以根據報案紀錄列出一張排名表來。在這張表上，清楚顯示了在全國三十個省市之中，哪個地方的女人打老公打得最厲害。

排在第一位的，是重慶。按照圖表上的比例，重慶女人打老公的個案，遠遠拋離了其他地方，連排在第二名的寧夏也大有不及。重慶女人為什麼如此火爆打老公呢？你總不能說那是因為麻辣火鍋，四川各地女人都有麻辣火鍋，但四川各地女人都沒有重慶女人那麼熱衷打老公。

雖然重慶從四川獨立了出來，重慶人已經不認自己是四川人了，但有時候要比較，還是會把重慶跟四川拉在一起。成都和重慶，外人都當四川看，兩個地方的語言，分不出的人認為都是四川話，但會聽的話，就可以分辨出不同之處。成都話軟膩，重慶話剛硬，四川人覺得女人說成都話特別好聽，但女人說重慶話就有顯粗魯。方言有時也是地方性格的顯示，重慶女人說話剛硬，不知會不會因此也性格剛強，跟男人一言不合就出手教訓。這倒使我想起我家對面以前有家餐廳，老闆娶了個重慶大媽，大媽十分兇悍，經常罵得老公無地自容，見者尤憐。不知回到家之後，還會不會有私刑。但我也認識不少重慶妹子，看起來都溫柔可人呀，難道不做老公就識不破真面目？

無論如何，這個調查結果對重慶女人的形象有很大的破壞性，對重慶男人的破壞性當然更大，男人老狗的，在家被老婆打了居然還去報案！這種事情，上海男人做不出來，所以上海男人被老婆打的比例，在那張調查表上排在最後，幾乎顯示不出來。可見做男當做上海男，千萬不要去重慶。