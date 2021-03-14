梅根指控英國皇室，白金漢宮迅速替女皇發聲明，僅用短短六十一字，措詞簡潔得體，語調不慍不火，很多香港人都擊節讚賞，尤其那句「some recollections may vary」（回憶或有出入），人皆直豎拇指，說什麼綿裏藏針的。

女皇的氣度與優雅，我自然佩服；這封出自白金漢宮文膽手筆的官樣文章，也沒令人失望。然而師爺手筆《秋水軒尺牘》不管如何流暢可誦，恐怕也沒人會奉為中國文學瑰寶。不過香港人近年耳濡目染，都是「不忠誠廢物」所說的廢話，女皇英文一出，當然要跪拜了。

試想白金漢宮回應，假如翻譯成黨八股，肯定是：「哈利、梅根接受別有用心的所謂傳媒訪問，惡意抹黑以女皇為核心的英國皇室，嚴重傷害全英國人民的感情。他們的指控穿鑿附會，指鹿為馬，完全不符事實，不負責任。梅根的言論有煽動人民仇恨女皇之嫌，我們將依法嚴懲造謠者和散播謠言的媒體。」

現在難得看見似樣的官話，基於「錨定效應」，大家難免飄飄然有凌雲之嘆。但如果要編英文《古文觀止》，女皇這份聲明是遠不夠份量的。以英式英語罵人，經典之作我一定選1775年約翰生博士（Dr Johnson）寫給齊斯特菲伯爵（Earl of Chesterfield）的信。

當年約翰生計劃獨力編寫英語字典，開始的時候拜訪齊斯特菲，希望獲得資助，可惜受冷待。其後七年，約翰生孜孜不倦編字典，齊斯特菲一直不聞不問，但就在字典大功告成之日，齊斯特菲卻忽然衝出來搶光環，發表兩篇文章「支持」約翰生，令心高氣傲的約翰生勃然大怒，寫了一封傳頌千古的信，以冷嘲的口吻、典雅的修辭，申明全憑一己之力編成字典，妙語連珠地戳穿齊斯特菲的偽善。

約翰生這封信，被譽為英國文壇的「獨立宣言」，到底怎樣精彩，明日續談。

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