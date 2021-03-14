中國提出向參加7月東京奧運會和明年北京冬季奧運會的運動員及代表團提供中國製疫苗，國際奧委會將會支付額外的疫苗費用。中國真是生財有道啊，過去一年，全球多國受疫情影響，經濟負增長，但中國卻靠輸出防疫產品及疫苗，製造商機。遠在跟中國相距一萬公里的北美洲，走進超巿，看到基本上所有的口罩、防護面罩、眼罩、即用即棄手套、隔離膠板等，都是中國製造時，也忍不住猜測，疫症到底讓中國賺了多少錢？尚幸加拿大人打的疫苗倒不是來自中國的。

中國疫苗，除了深受香港政府歡迎，原來連國際奧委會也是同好。果然有麝自然香，國際奧委會一定是看了香港人打疫苗後的數據非常滿意兼放心，所以大膽介紹給運動員及代表團使用，確保萬一有人死傷，都不會與疫苗有直接關係。

不過世上總有不知好歹的人，這麼好的疫苗，連奧委會都無法抗拒，誰知日本人居然拒絕了。日本奧運大臣丸川珠代說，國際奧委會事前未有就使用中國製疫苗諮詢日本政府和日本奧組委，又因為中國製疫苗未有在日本獲批准使用，所以日本代表隊的成員不符合接種資格。也就是說，日本人未夠班打中國疫苗。有資格打的人，要好好珍惜機會，打得一針是一針。

我很好奇，若北京冬奧如期舉行，中國會不會要求每個參賽者均需注射中國疫苗呢？