緬甸政變以來，過程慘烈，局勢危險，市面一片狼藉，勇敢的示威者上街抗爭，至今已有逾60人死亡，近2,000人被捕，受傷、流亡不計其數，緬甸軍警的暴行，全球關注、擔憂，港人更感同身受，同病相憐。

大人有大人的世界，孩子呢？

一個緬甸軍人聽到女兒的留言，他哽咽了……

「到上學的時候誰會與女兒一起做功課呢？誰會與女兒一起吃零食呢？爸爸不是軍人嗎？但為什麼人們會恨軍人呢？女兒想不明白，爸爸是站在人民面前保護人民的軍人嗎？對不起，女兒在課本裏讀過的，軍人是為人民的利益，並且是人民的依靠，但為什麼人民會恨爸爸呢？我很想爸爸，現在連玩的夥伴也沒有，朋友也沒有了，媽媽說是因為爸爸的緣故，還被別人罵……希望爸爸聽到女兒的話，趕快回來女兒身邊……」

軍人也是個面目模糊的棋子，對政權絕對服從，奉命行事沒有個人意願自由抉擇，他默默抹淚——如果把「軍人」換作警察、高官、法官、掌權者……他們的孩子也會哭。

在社會運動期間，紀律部隊宿舍夜裏傳來嚎叫哀哭發洩。記得有報導，前線抗爭者中，忽有個年輕人崩潰了，失控大哭：「我係狗仔！我係狗仔！」還愧疚得拿起電鋸，不管是自殘或支援，旁人急忙勸服，包圍擁抱。有良心的人，怎麼過得那麼慘痛？

還有，不少因欲加之罪何患無辭的「被告」或「未審先還押者」，他們也有孩子，孩子或很小，不理解白色恐怖，掛念久未出現的爸爸，半夜發噩夢、追問、哭泣，被迫過早成熟……還有，被囚者也有父母，父母傷心孩子更難受，「父母在，人生尚有來處；父母去，人生只剩歸途。」……

小孩子、大孩子、老孩子，流着無辜的淚。