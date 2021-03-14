你還記不記得，前年反送中運動如火如荼，每日下午警方都係威係勢召開記者招待會，某位曾經為了友誼欣然配合劉公子要求寬衣解帶拍照的警員，有一天誤將「草菅人命」唸成「草管人命」？好的笑話經得起時間考驗，不必是周星馳也有本事名留千古，不過這兩天想起阿草管sir，倒不是因為愁困巴黎一年不知亞男肉味，齋到一個點，連敵營又老又殘的籮底桔也挖返出嚟意淫，而是眼見港胞打科興打得沙塵滾滾，貼錯門神的成語不請自來。唉，世事真難料啊，除了通天神棍，誰估到疫症會忽然席捲全球，短短時間內全盤改變了大家的生活方式？面書那些自動彈出的「去年今日」溫馨提示，以往眼尾都不瞄，現在幾乎天天鄭重轉發，大阪城的梅花京都橫巷的豬一拉麵，倫敦高文花園的奧茜普娃紐約百老匯的《夢斷城西》，甚至街坊咖啡室一杯原本唾手可得的卡普奇諾，全部遙不可及了。

娛樂場所烏燈黑火，號稱法國奧斯卡的凱撒奬星期六晚竟然如期舉行，三小時頒獎禮電視直播，每隔十分鐘就有嘉賓或得獎者譴責政府打壓文化，呼籲盡快解封戲院。咦，奇怪嘞，怎麼台上精英義憤填膺振臂疾呼，台下業內人士口罩戴得騎騎呢呢，做戲也懶得做全套，鏡頭掃過時，起初知機的小花小草還急急戴上口罩粉飾太平，漸漸連敷衍應酬都慳返，裸面相迎兼夾附送「你吹咩」眼神。最令我發癲的，是個個站在米高峰前噴口水花皆先除罩，基本危機意識完全缺乏，直接把草菅人命實踐到底。身在現場的文化部長，見你班友仔咁樣樣，點敢重啟戲院吖！