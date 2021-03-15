大家手機上的訊息經常爆棚，不管使用那個網絡平台，每隔一陣便得清理。

月前有人傳來一則，一位L姓男子，也許夜裏有感而發，寫道：「1976年和我的朋友P××分手，至現今46年，如有消息，請聯絡，P××曾居於石塘咀再發大廈。」

我問對方有沒有factcheck？

便找到其facebook。我不知L是誰，他也不知。原來是託上託，朋友着他轉發給我。「為什麼？」

「因為石塘咀。」

——真有趣，我不是石塘咀街坊保長私家偵探，不一定有能力尋人。如花和十二少只是虛構的故事吧。而且我發現L計錯數（1976至2021是45年）。

但看L與網友分享，四十多年還未忘記，好長情。算一下，L是位老人家了，他表示今年67歲，分開時他23，P 22（咦？又計成44年？或者真是心煩意亂吧）——「得不到的永遠是最好的」，當失去了才知珍惜，追悔莫及也無力回天。

而且L已結婚，P應也有家庭子女吧？思念如癌般痛亦枉然，「每年這個時候都會想起……」就太自苦了。

搜索「再發大廈」是老區老廈，1959年入伙，只一座，119個單位。有能力搬遷的都換了更好去處，但其呎價也萬多元，香港樓價真是可怕，近年成交量極低。

至於那位P××，看是否有靈感？同名同姓的有老師、出兒童繪本、身居台北、銷售經理、學生……年齡不對。最近磅的也只是54歲，工作於廣西南寧市的猴子山，能讓3,000多隻猴子乖乖聽話，有「猴子媽媽」之稱。失笑。

不久L這帖子就刪掉了。反而我這託上託的陌生人局外人仍留殘帖，手指一按，也刪掉。