朋友C傳來赤柱監獄詳盡地址，說可以寫信給獄中人，一輩子除了塗鴉什麼都不會做的我，當然躍躍欲試，不過非常擔心寄自巴黎的一紙慰問，會為收信人添煩添亂，一個唔該成為活生生的「勾結外國勢力」鐵證，愛你變成害你，不敢輕舉妄動。C沒有直接解答此一疑問，卻不知道從哪裏找到專家列出的十誡，讓我自行斟酌。其中「不能有涉及反國安法口號，避免敏感字眼」唔使提都知，大人大姐，難道黐線到唯恐天下不亂，一拿起筆就抄八字真經咩？「忌查家宅問案情」也毋庸解釋，尤其是案情，你問佢佢問邊個？「唔好用塗改液，錯字刪去便可」邏輯神秘，諗來諗去仍然一頭霧水，但我的文房四寶從來不包括這件貌似指甲油的小物，完全沒有犯禁危險。至於「小心處理自己私隱，如用真名及地址，要三思」則令我稍微打個突：不寫真名，對方怎知來者係邊個，下款簽「敬仰你的無名氏」或者「一個鐵粉」雖然不影響內容，別問我是誰總嫌缺乏誠意，搞不好還會被誤會是居心不良的stalker，盞將對方嚇出一身冷汗。

「不要涉及色情、暴力、幫派、賭博」最堪玩味。人家無端端失去自由，天天都黃的職業稿匠再冇心肝，都不可能講鹹濕笑話刺激他或她吧？晌裏面有冇遭暴力對待縱使關心，問嚟有乜用，留返第日雨過天青先至詳談不遲。後二項更離奇，我認識的獄中人身家清白，就算申請移民台灣也不會因為有黑底而被拒絕，除非報告年度鉅片《哥普拉與教父》最新進展，信裏肯定沒有幫派足跡，也不會失驚無神垂詢「呢排打麻將手風如何」。