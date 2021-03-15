梅根越玩越大，除了被踢爆與民主黨聯絡、有競選下屆民主黨總統候選人之意，英國皇室正式聯絡律師，來個「抽乾沼澤」，要將梅根所指的皇室「種族歧視」搜羅證據。

本來嫁入豪門，弄出一點金枝慾孽之類的八卦，可滿足基層人口的電視劇好奇。但梅根明顯不是。像偵探小說一樣，處心積慮，年紀小小就佈下一個局，以戴安娜為偶像，打進去、拉出來，再伙同極左勢力，企圖摧毀君主立憲。

乖乖不得了。反而東方婦女看慣東宮西宮、武則天慈禧太后這類人物，憑第六感一眼看穿。

紅樓夢嚴格來說，也可以是因為林如海的孤女自從進了榮國府，蝴蝶效應造就了「眼看他起朱樓、眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」的結局。梅根這等眉目，出身二流電視明星，現代的中國人還有一個江青備案，你問北京胡同裏，在竹椅子上搖扇的任何大媽，給她看看照片，講述其人其事背景，該大媽也會坐直，把手上的扇一丟，一拍大腿：這妖精，不是個東西。

文化累積會產生感覺。感覺是一種Feel，當然你也可以說是所謂的Stereotype。中國人的相學就是感覺：父母選看女婿，請他來家吃一頓飯，講話看他眼睛是否閃爍，提起碗筷輕重的動靜，一問學歷、英美留學、是哪一家。精明的家長還要將他讀書的那間名牌與年份相連。例如，若在一九六五年讀牛津大學的B.Litt，很明顯就與二○一二年在牛津讀PPE不同。

如果不一樣，則不必費筆墨，內行人一聽，是一種感覺，而往往感覺準確。梅根若是美國人，不要緊，如果有衛斯理學院畢業的Pedigree，先隔一隔，也沒有問題。

一切紛爭在網絡世代都可以升級為政治風暴。倫敦一名變態警察殺了一個婦女，引致婦女和平民聚集哀悼。但是疫情時期，明有禁令不可聚集。警察當然要執法。但警察一執法，聚集的人情緒更脆弱，就變成袒護警隊暴力。此案由一宗偶發而隨機的兇殺，升級為性別政治。正如美國明尼蘇達州的一宗，一標籤種族，就變另一場風暴。倫敦的警務處處長已經是女人，也沒有用。

左膠加網絡一齊發酵，在愚痴的世代，恐怖的地方在這裏。而且發生在英國，在某一遙遠的角落，當然有人在暗笑了。