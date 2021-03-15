二零一九年香港民變，支持者以黃色為記，在朝派則舉藍色抗衡；現在，黃色幾乎已為法律所禁：有法官練錦鴻者，不管瘟疫盛行，禁人戴黃色口罩出庭；有議員郭偉強者，批評「投考政府工」這宣傳標語用了黃、黑兩色，當局也就連忙改黃、黑為橙、紫。

五十多年前，我讀潮商小學，校服是黃色長褲；後來，改到聖保羅書院讀中學，校服長褲改為藍色。這是我年紀小小就高瞻遠矚棄黃取藍的鐵證，不似練錦鴻、郭偉強等，見風使帆。有中小學如王錦輝學校之流，現在連學生戴黃色口罩都禁了，不知教育局長楊潤雄要不要通令全港學校，禁止以黃色作校服。

不過，把黃列為禁色，未必不是與中華民族為敵。中華民族向來奉黃帝為始祖，為的是他修德建國，播種百穀，教民善用水火材物，「有土德之瑞，故號黃帝」（《史記》卷一）。我國向來以黃、青、赤、白、黑為正色，而黃色至尊。《淮南子》卷三載：「黃者，土德之色。」《尚書大傳》卷二載：「土者，萬物之所資生也，是為人用。」所以，古代帝王衣黃袍，出征持黃鉞，行經處也稱黃道，帝都更叫做黃圖。香港在朝派總不能把黃帝改稱藍帝，把黃河改稱藍河吧。而即使他們都想做西方的「藍血」貴族，皮膚還是脫不掉黃色。

中共今天不是以「民族大義」號召小民嗎？香港在朝派怎麼卻排斥我中華民族的黃色。